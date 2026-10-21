鍾玲／開拓佛土的覺誠法師（下）

五：大悲心和大慈心

覺誠法師 對印度 種姓制度下的賤民階級，非常同情，尤其印度是佛陀的國度，她主張眾生平等，怎麼這裡竟有人生生世世為賤民！印度憲法明定取消種姓制度，賤民可享有平等的教育、就業、公民權利。但在落後地區，賤民後代依舊做最低賤的工作，過最貧窮的日子，被人知道身分，依舊受歧視。法師很想幫助他們。

佛光山 在印度已扎根，設有沙彌園、佛學院、加爾各答禪淨中心。2018年，印度佛光協會會長，一位印度居士，帶覺誠法師的團隊找到賤民後代的聚集處，在印度南部清奈之南的偏遠農村，Pazhaveli等十個小村子，合起來叫賤民村，臨近還有一百多個這種村子。法師和居士目睹村民的貧困，心都碎了，有位居士躲到一旁大哭。不少村民住的所謂房子，是在樹林裡，用四根木頭上面鋪一張塑膠布。床是在泥地上鋪張草蓆。一下大雨家就沖倒。全村只有一個水龍頭。

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這個村子距離小學比較遠，家長付不起車資，很多孩子輟學了。國際佛光會世界總會祕書長覺培法師看了說，讓學生上學車資、老師津貼，由佛光山協助。村裡孩子大都不上學，家裡認為讀書沒用，男孩子有點力氣了，就去工作賺錢，女孩子十二、三歲被父母嫁出去，聘禮可以給家裡添一頭牛。覺誠法師為了幫輟學的孩子，就對父母下功夫，說：「小女孩結婚，只換得一頭牛，可是如果讓她讀書，將來可以換一百頭牛！」

覺誠法師認為，真正幫他們，不是用物資救濟，而是靠教育下一代孩子，讓他們有能力改變自己的命運。團隊帶很多小黑板和黑板筆給老師、學生，也帶來信徒捐贈的英文兒童書籍、益智書籍、護理用品。要讓孩子們有動機上學，必須引起他們讀書的興趣。小學當然沒有圖書館。她靈機一動，想到印度的計程車，那種三輪嘟嘟小汽車，可以作流動圖書館。法師又公布，讀多少本書就有糖果、文具獎勵，果然每當圖書車到達村子嘟嘟響，孩子們都湧過來看書。很快地，小學就學率由5%升到95%。佛光山團隊不但幫小學教英文，周末幫孩子補習，還教女孩子不要隨便讓人碰身體，教男孩要保護女孩子。女子成人則教她們婦女衛生觀念。

她回台灣向星雲大師報告。大師說：「怎麼叫賤民村？不好聽，改為希望之村Hope Village。」佛光會協助一個村子，就命名為希望一村、二村等。2018年就有十座村改名希望村。大師還說：「辦教育不容易，要一百年的努力！」她就知道，不僅只要努力這一輩子了。覺誠法師每年都帶隊去印度進行教育工作，也培訓當地的印度人加入團隊，還資助希望之村一帶的小學老師由印度到東禪寺來受教師培訓。

2020年新冠病毒疫情爆發，覺誠法師非常掛念印度的貧苦大眾，他們大量的染疫，大量死亡，多少染疫的人能撐過來呢？蕭依釗任星洲日報基金會副主席，替基金會在國際上購買貴重醫療器材，她和覺誠法師合作把器材運送到馬來西亞各地醫院。新冠重症患者最需要製氧機，此機可緩解病毒引起的急性呼吸困難、低血氧症，可減低長新冠康復期的肺部損傷，這種救命機器當時只買得到美國產品，非常昂貴。法師找到國外較便宜的製氧機，由國際佛光會世界總會購買兩千部送到印度及尼泊爾。覺誠法師認識一位林孝仁居士，在印度開有機食物工廠多年，他排除萬難把這些機器送去印度偏遠的醫院救人。兩年後蕭居士到尼泊爾救災，得知一段曲折的故事，兩位染新冠病毒重症的尼泊爾佛教僧人，靠製氧機存活下來，機器居然來自佛光會捐的這批，慈悲的願力不可思議！

有一次蕭居士請覺誠法師幫忙，2008年五月緬甸大風災，蕭居士帶著基金會購買的賑災物資，跟一基督教援救組織進災區，她第二次賑災時，發現有一基督教孤兒院建築被毀，地被收回，孤兒院需要錢來買地建孤兒院。基金會沒有買地的預算，基督教組織也無法出這筆錢。蕭居士忽然想到東禪寺將辦新春燈會，食物攤位、義賣攤位，會有收入，打電話給覺誠法師，問她燈會善款可不可以幫緬甸的孤兒院買地，法師明知是基督教孤兒院，二話不說答應捐助。蕭居士還在緬甸買一批工藝品，好在東禪寺的燈會設攤義賣，為孤兒院買地募款。2012年孤兒院蓋好了，覺誠法師和蕭居士選在聖誕節前，去仰光探望十家基督教孤兒院，包括重建的這一家。她們給每個孤兒送糖果禮物，法師的大慈心，跨越宗教，她用心做到無量無邊。

2026年六月初我跟了覺誠法師兩整天，她應邀為華人幼教公會教師頒獎典禮的嘉賓，只要她在旅館出現，總有人圍上來。馬來西亞佛光山各道場幼兒園的老師上百人，一見法師自然蜂擁而來。旅館女老闆一見她，驚喜地過來合十問訊，拜見她聞名已久的大修行人，午餐時特地過來陪法師進餐，第二天請法師到她家的山林後院，勘查是否可做未來禪修營的場地。第二天中午法師跟佛光山幼兒園的老師在市集的中餐廳聚餐，老闆夫婦是信徒，烹飪美味素食供養大家，老闆家族三代都虔誠地過來拜見法師。這兩天法師總全神貫注在每一位見她的人身上，微笑的臉充滿關心。這種時時刻刻對所有人的關愛不容易做到。法師的話讓我明白什麼是背後的力量，星雲大師教她的「結未來緣」：每一個人，你不一定認識，給他一個微笑，釋放正能量給他，心存恭敬對待所有有情無情眾生，把這種心化入你的行為，生無量的祝福。

●感謝覺誠法師、蕭依釗2026年六月接受訪問。