林沈默／草地拾穗
●半吋燭
看別人的蠟燭，
猶是勻勻仔著，
釋放優雅的光彩。
輸人毋輸陣，
阮嘛欲點看覓。
哪知影，
蠟條熗烏煙……
目一𥍉，
桌面著火，
火燒厝啦！
●顧厝鵝
「有人佇厝無？」
三合院的老阿婆，
當咧睏中晝。
一隻大鵝母，
親像惡犬仝款。
雄雄衝過來，
拍翼、唱聲、叨咬。
共我這个生份人，
逐出門口埕尾，
尾尾尾……
●三蕊花
菜瓜藤、牽長長。
日對中、燒燙燙。
菜瓜花、開黃黃。
溪尾嬸、來點算。
到底發幾蕊？
攏總生三蕊：
一蕊留在庄、
一蕊溜草屯、
一蕊旋過薰仔園。
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●之1：勻勻仔著（ûn-ûn-á-to̍h），緩緩的燒。點看覓（māi），燃燒看看。熗（tshìng）烏煙，冒出黑煙。目一（nih），轉瞬間。
●之2：佇（tī）厝無，在家嗎？仝款（kāng-khuán），同樣。唱聲（tshiàng-siann），大聲叫囂警告。叨（lo）咬，形容鴨鵝用嘴喙咬人。共（kā）我這个（ê）生份人，把我這個陌生人。
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●之3：日對中，日正當中。旋（suan），形容瓜藤類植物的攀附、蔓延。在庄，在地的村莊，即溪尾寮本家。台中市烏日區的溪尾里，恰位於台中市、南投縣草屯、彰化縣芬園（舊稱薰仔園）三縣市的交接處，一些邊界地帶，更被形容是「種一株絲瓜可以旋（suan）過三縣市」，本詩由此演繹。