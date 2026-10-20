看別人的蠟燭，

猶是勻勻仔著，

釋放優雅的光彩。

輸人毋輸陣，

阮嘛欲點看覓。

哪知影，

蠟條熗烏煙……

目一𥍉，

桌面著火，

火燒厝啦！

「有人佇厝無？」

三合院的老阿婆，

當咧睏中晝。

一隻大鵝母，

親像惡犬仝款。

雄雄衝過來，

拍翼、唱聲、叨咬。

共我這个生份人，

逐出門口埕尾，

尾尾尾……

菜瓜藤、牽長長。

日對中、燒燙燙。

菜瓜花、開黃黃。

溪尾嬸、來點算。

到底發幾蕊？

攏總生三蕊：

一蕊留在庄、

一蕊溜草屯、

一蕊旋過薰仔園。

●之1：勻勻仔著（ûn-ûn-á-to̍h），緩緩的燒。點看覓（māi），燃燒看看。熗（tshìng）烏煙，冒出黑煙。目一（nih），轉瞬間。

●之2：佇（tī）厝無，在家嗎？仝款（kāng-khuán），同樣。唱聲（tshiàng-siann），大聲叫囂警告。叨（lo）咬，形容鴨鵝用嘴喙咬人。共（kā）我這个（ê）生份人，把我這個陌生人。

熱門小說

●之3：日對中，日正當中。旋（suan），形容瓜藤類植物的攀附、蔓延。在庄，在地的村莊，即溪尾寮本家。台中市烏日區的溪尾里，恰位於台中市、南投縣草屯、彰化縣芬園（舊稱薰仔園）三縣市的交接處，一些邊界地帶，更被形容是「種一株絲瓜可以旋（suan）過三縣市」，本詩由此演繹。