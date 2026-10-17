張嘉真／希望今天的回答都沒有解決你們的疑惑

在AI算力源源不絕的時代，要怎麼說出一個不會被取代的故事 ？在讀者更加獎勵問題意識的時代，要怎麼平衡創作時抒情與闡述道理的比重？文學需要「有用」嗎？台積電青年學生文學獎 走過二十三個年頭，如往常在賽後舉辦選手與裁判的對談。透過青年作家的經驗分享，回答選手問題背後的問題──在好想證明自己的青春時期，得了一個盛大的獎項，反而會出現很多聲音質疑我做得不夠好，我要怎麼做得更好？你變成大人以前也有過這種困惑嗎？

▋你有經歷過手寫的年代嗎？

第一輪提問聚焦於AI時代下創作存在的意義。散文首獎得主許馨方提問，在匿名審查機制的文學獎當中，寫作者應當如何平衡AI輔助的界線？新詩三獎得主曾昱綸也延續提問，文學的「原創性」是否應該被重新定義？

陳栢青回歸思考本質性的問題──「我透過寫作所做的一切都是為了要和他人發生關聯。這不是我說的，是我的偶像恰克．帕拉尼克（Chuck Palahniuk）說的。」寫作作為一種勞動，但書寫的過程本身也同時是思考。作家會在書寫中得到啟發，從一個字生出下一個字，從一段情節推出下一段，也就是說，書寫不止是奔向目的，而是，書寫的過程本身就是目的。寫作即寫作自身。這和AI直接演算出答案而後朝其靠近，是兩種不同的方式。

詩人楊智傑接續補充他對於AI不斷擴張的看法。當網路上充斥著由AI生產的資訊，AI也會不斷吸收這些AI內容，進而產生AI世界的「近親繁殖」。真實世界看似仍在不斷生產，但其實已經停滯在此刻。在既有的情境下提出一種新的聲音，運用語言的斷裂去重塑表達的方法，正是現代詩的追求。

徐振輔提出另一個面向的觀察：大家提出對AI的憂慮，很大程度奠基於單篇匿名文學獎的情境。但是文學並不只是文學獎，文學是以「書」為單位的累積。獲得文學獎是一個重要的起點，但是也要記得在文學獎中獲勝，作品其實還沒有踏出去面對它「真正的」讀者。文學性、藝術性並不是發生在真空的社會裡，在AI大量生成作品的過程當中，社會其實也在重新評價什麼樣的內容才具有價值。

湯舒雯總結：在她提筆寫作第一年，大家還在用稿紙手寫。從稿紙到鍵盤，其實是一種技術的變革，新細明體12級很大程度地影響了我們對於「文學」視覺上的認識。如今我們走向AI世代亦同，也是在面臨一項新技術的挑戰：「全然拒絕與無條件的擁抱，都太簡化了我們可以做出的各種選擇。」

▋找到你的讀者

除卻技術性的打磨，選手們也關心創作的議題性。小說二獎得主陳宇想了解描寫他者的倫理界線，小說首獎得主王苡蕎則想知道，在小說中闡述想法與流於說教之間的分寸拿捏。

徐振輔從非虛構書寫談起：「我不會一開始就想像自己作為他者，而是把我怎麼去認識他者的過程呈現出來。我要真的去知道在這個處境的人，他關懷的是什麼、他苦惱的是什麼。」這個問題要指向的並不是「怎麼寫才會比較像真的」，而是怎麼寫才能回應到這個世界上某一種情感狀態或者社會生活。這是關於倫理的認識論。即使是虛構的文類，最終仍然必須回到同樣的核心：我怎麼寫才能讓我書寫的對象有意識地被讀者認識？

陳栢青笑著說，寫到你好像想去愛那個角色、共感角色的瞬間，就是接近這些目標的方向了：「共感就是看到別人傷心的時候，我會故意想當小丑，我想要逗他笑，因為他在笑的那一刻，好像就不會那麼傷心。無論如何我都想讓你知道，我能夠感覺到你這樣的痛苦。」這就是陳栢青每一次書寫到最後，發現自己唯一需要做到的任務。

關於怎麼樣的書寫是一種「好的」寫作成果，新詩二獎得主鍾語蘅也想以現代詩為主體持續提問：意象、情感與語言之間，何者最為重要。新詩首獎得主王俞丰追問，詩的語言如何在「凝練」與「口語」之間達成平衡？

楊智傑說，這些其實也都是他曾經問過自己的問題。後來他意識到，他不可能寫出沒有情感的意象，也不可能在打造意象卻沒有同時製造出一種語言風格。將書寫的成果區分成不同類別思考，其實是評論家而非書寫者的任務：「很多時候，這個問題如果是你要在兩者或是三者裡擇一，其實有可能所有的選項都不是正確答案。」

「從大家問問題的語言，可以發現大家寫作的時候，的確會吸收一些評審的評論。」湯舒雯笑著說，她的瑜伽老師也會告訴她：你要想著現在要動到哪一塊肌肉，肌肉才會真的啟動。反面而言，如果得獎者在尚未了解「好的寫作」是由什麼組成的時候，就能創作出一首均衡的詩作，便不需要以這樣的問題困擾自己太久。

「去找到你的讀者，不要一直去找評審的會議紀錄。在文學獎的這個結構裡，好像投給你一票的評審就是最重要的。但我們要試著重新去想像這個權力關係，評審其實也只是一名讀者而已。」徐振輔補充，具體而言，應該去創造自己的寫作社群：「如果這些讀過你作品的人都覺得你在說教，那才會是一個重要的意見。」

▋我們與他人的距離

至於下一步的書寫，大家都有相似的焦慮。散文二獎得主仇苡瑄率先提出「我想要說的前人都說過了」這個永恆的命題。小說三獎得主練子菲補充，攝入同輩的作品，會不會影響自己的風格？散文優勝得主謝雨霏總結提問，我們應該專注書寫自身經驗能夠回答的問題，或是透過書寫了解他人的世界？

楊智傑回問，就算有人已經寫過了，再寫一次會怎樣嗎？「在不同的時空裡，用你的語言再說一次，自然會出現差異。文學史的累積，搞不好就是這些差異的過程。」楊智傑分享東野圭吾生前曾經說過「我很擅長改變主意」勉勵大家──改變、重複，受到影響，這些現在你還沒有打定主意的事，其實都並非不好的事。

陳栢青以他最近一次驚喜的收穫為例，說明「你以為的事情，通常不只是你以為的那個樣子」。在閱讀吳明益的《複眼人》時，有一段關於愛、家庭暴力與創傷經驗的討論：「你可以愛一個會傷害你的人嗎？你可以知道不該愛就不愛了嗎？」像是這樣的問題，AI可以輕易給出標準答案，但在真實世界裡問題不會因此被解決，而是持續地縈繞、發生：「小說要做到的，就是讓一切不只有一個答案，而是以漫長的書寫來拋出一個問題。」

「其實我非常希望今天的回答，都沒有解開你們的疑惑。」在這個充滿問題的會議室裡，湯舒雯同樣希望在座的各位參賽選手，帶走一些答案，也依然帶著一些問題離開：「這樣你們就可以再去尋找、再去思考，最後或許從你的創作裡，去實踐你的答案。」