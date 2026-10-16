張啟疆／拆蛋專家（下）

來春姨眼眶泛紅，頻頻道謝：「謝謝你們！從那晚開始，一直這麼幫忙。我相信，祥生也希望看到現在的我。」

「不客氣！我只是……」老楊撓腦抓腮，羞紅了臉。「我是說，那晚，我是來沾喜氣的。」

熱門小說

「沾喜氣？」

「妳穿得那麼漂亮，我以為……以為是妳的新娘裝呢！」

「是嗎？那你呢？」來春姨轉向你。

「略盡棉薄。」你將老師 寫在黑板上的詞語現學現賣。

的確。老楊當居首功，你只是小跟班兼打雜。

來春姨搬家那天，你在老楊身上見識到人類驚人的潛力：他的脖一挺，背一斜，一人高的冰箱就上了身。然後，緩慢、穩重前進；屈膝，縮肩，將大傢伙從容卸下。

大型衣櫃搬不動。他先抬起衣櫃一腳，尋找支點，再用旋轉的方式，一小步，一小步，移動龐然大物。

你做了什麼？

將垃圾桶擱在牆角，菸灰缸擺上茶几；抱了幾袋來春姨夏天穿的輕便衣服，放進衣櫃。

●

雖然是動物家園，來春姨比照人類世界的模式，建立規矩。

譬如說，來者不拒。

而且，不關籠──除了術後休養期間；不打罵──除非貓咪任性添亂，來去自如。

來春姨每天烹煮貓食──魚肉、雞肉、青菜、白飯大雜燴，鄰居（包括劉媽媽）也送來剩菜剩飯，餵養引頸翹盼或聞香而來的「貓食客」。

開飯時間，你會驚見有聲有色的壯景；貓瀑布。

好幾十隻占據牆頭、木架、小窩屋頂，品種、毛色各異的貓咪「傾洩」而下，奔向水溝旁的「餐廳」，或從四面八方撲向來春姨，邊跑邊喵嗚亂叫。

好像，不小心接觸到貓咪的興奮劑──木天蓼。（註）

為了管理眾多貓口，來春姨成立了「貓村自治會」，指派「大熊」擔任第一屆村長。

這隻年邁的雄貓奉旨辦事，每天盤踞制高點，或穿梭貓群，指指這隻，吼吼那尾，好不威風。

連新來的掉毛狼犬都得乖乖聽話。

奇異的是，起義來歸者，十之八九是「帶槍投靠」。

第二天，就有位帥帥的叔叔拎著「航空箱」過來，連哄帶騙，設計誘捕，將懵懂的公貓帶走。

又過幾天，那隻貓被送回，暫時關在隔離籠靜養。

你不明就裡，想要逗貓。發現原本活蹦亂跳的貓咪，變得無精打采。

或者該說，雄風不再？

貓咪趴在籠裡，不吃不喝，眼神哀怨睖著你。

出獄後，就變成一隻沒什麼攻擊性的乖貓。

你問老楊：「貓咪怎麼了？」

「呃……」老楊謹慎措詞：「貓口要管制。來春姑娘為牠們做了些……維護貓界和平的必要措施。」

經常帶著烤鴨、醉雞來「探望」來春姨的王伯伯，笑著說：「小朋友！你敬愛的來春阿姨，是個不讓鬚眉的『拆蛋專家』喔！咯咯咯！」

「拆彈專家？」你聽過這個詞語。

父親曾說：「那位來春阿姨的先生，是軍中有名的『拆彈專家』。可惜，有一回處理未爆彈……」

「是雞蛋的『蛋』。呵呵呵！」王伯伯笑得更開心了：「你看過公貓被割下來的蛋蛋？」

「我們老師說，貓是胎生動物，怎會有蛋？」你皺起眉頭糾正王伯伯：「何況是公貓？」

「嘿嘿嘿！」

王伯伯瞇著蜥蜴眼，笑得不懷好意：「小朋友！有蛋是公貓，沒有蛋是啥？公公貓。」

隨即，搓著手，瞅著來春姨，怪腔怪調地問：「那……公貓『喀擦』了，母貓呢？給不給結紮？」

「剷除了『禍根』，母貓不就安全？世界不就和平了？」來春姨冷冷回話。

●

毛小孩是人際關係的潤滑劑？

來春姨的愛心表現，讓「婦女聯盟」的成員盡棄前嫌，成為「貓咪村」的固定訪客。

她們帶著吃剩的雞骨、魚骸──喔不行！來春姨說：「那種東西會刺傷貓咪的咽喉、內臟。」──前來探視小流浪。

劉媽媽喜歡每天趴在木架頂層的銀虎緬因貓。

「哇！這哪是貓？簡直就是一襲華麗袍子。」劉媽媽發出讚嘆。

「對！布滿跳蚤和虱子。」張媽媽故意開糗。

張媽媽看上一對肢障德文小貓──一隻只有前肢，一隻只剩後腿；後者走路像袋鼠，前者像爬蟲。

第一眼見到這對貓兄弟，張媽媽淚濕了三條手帕──她的獨子罹患小兒麻痺。第二天，她就在貓脖子掛上名牌──上面寫著「貓兒子」，表明照顧牠們一生。

那個時代，小貓、小狗和小孩，都是野生野養，有什麼吃什麼。

貓砂、貓糧、貓罐頭、貓條、化毛膏、魚油……都不在飼養清單內。

老楊在前後院各挖一口沙坑，權充貓咪的廁所，他再來定期清理。

李媽媽偏愛日益老邁肥胖的「大熊」。

「哈！跟我老公一個樣。」李媽媽邊擼貓邊說：「像個煤氣桶。怎麼樣？跟我一起去減肥？」

「大熊」坐在魚池邊，背對池塘，一綹長毛尾垂落水面。

李媽媽又在晃動她的三下巴：「幹嘛？貓太公釣魚，願者上鉤？」

也有鄰居抗議；「天沒亮就喵個不停，簡直就是……就是……亂跑亂跳的『貓型鬧鐘』。」

有一天，後院來了一隻長相怪異的貓。

「啊！鷹頭貓！」你驚叫一聲。

「鷹什麼貓？我只聽過『貓頭鷹』。」來春姨靠過來：「咦？牠的臉真的很像老鷹呢！」

狹長臉，三角眼，連鼻子都帶著不自然的彎翹。

小毛哥也常來串門子。

他雙臂環胸，這裡走走，那頭瞧瞧，從不碰貓，好像隔著距離研究外星生物。

●

除了雄貓、老楊、小毛哥和三分之一個男人你，「維護貓界和平」的帥叔叔也是常客。

他會利用夜深人靜，悄然而至。

一進門，來春姨房間那盞燈，就熄了。

後來你知道，帥叔叔是軍醫出身。退伍後，和友人合開一間動物診所。

有一回，他行色匆匆，撞見門外徘徊的你，勉強擠出尷尬一笑，隨即進屋。

那夜，燈未熄，人不靜；貓兒提供的背景音樂，是變調協奏曲。

「對不起！我……我已經盡力了，可是我老婆……」帥叔叔支支吾吾道歉。

「捨不得老婆，你走啊！你還來幹嘛？」來春姨飽含水分的氣音。

只有一位不速之客，讓你莫名反胃：政戰官王伯伯。

逢年過節，三不五時，提酒攜肉，貿然來訪。

有一句諺語，叫什麼來著？黃鼠狼帶雞來拜年？

來春姨好像很厭惡這個油頭肥面男，不假辭色，照單全拒，不接受王伯伯的餽贈。

某晚，王伯伯喝得醉醺醺，跑來胡亂敲門，嚇得滿院子貓飛貓跳。

你在後院餵貓，趕緊躲到牆角，一窺屋內動靜。

「妳這個賤女人，給臉不要臉？哼！妳的複雜情史，會害死多少將領？還是，安妳個『匪諜』罪名，關進警總？我在那裡的兄弟，會好好『招待』妳……」

從窗口望進去，那位臉上永遠堆滿笑意的王伯伯，消失了。

你只看見一個臉紅脖子粗、口沫噴飛的雄性動物。

原來，帥叔叔忘記帶走這一隻，所以，世界無法和平？

「你滾！我就算被槍斃，也絕不讓你稱心如意。」來春姨面色蒼白，渾身發抖，指著大門的方向。

「喵嗚！」一聲低吼，「大熊」躍上窗台，弓背縮頸，豎毛怒目，對男人哈氣。

王伯伯也斜著眼，冷哼一聲：「好！妳和妳該死的貓夠狠，走著瞧！」

●

二天後，貓咪村爆發「貓兒集體中毒事件」：有人在院子偷放老鼠藥，毒死絕大多數貓住民。

劉媽媽等人邊掉淚邊收拾貓屍，逃過一劫的貓咪，暫時趕進屋裡，不准外出。

劉媽媽安慰來春姨：「怎麼有人這麼狠心啊？不要難過！還有幾隻小流浪，需要妳照顧呢！」

劉媽媽想不到，當初她們趕不走來春姨，再過二天，這位一直流浪的女子一聲不響，離開這座她原以為是「歸宿」的眷村。

此時此刻，來春姨蹲在地上，凝望冰冷僵硬、一動不動的「大熊」。

災難尚未結束。當晚，老楊黯然離去後，三名持刀男子侵門踏戶，對來春姨……

●

下午，來春姨撥了通電話給老楊。

「對不起！大熊……大熊……我沒有顧好牠……」來春姨緊握話筒，泣不成聲。

「沒事！妳不要太過悲傷啊！等我打理完村裡的事，就過去幫妳。」

等到你放學，趕去小院時，老楊正在溫聲細語勸慰來春姨。

「我知道……我明白……妳一個女人家……」

老楊枯瘦的指掌，依照某種節奏，輕拍來春姨抽顫的肩頭，像是在安撫受驚的小貓。

女人穿上那襲紫色連身裙。

你感應到一股奇異的磁場，每年春節過後貓群在小巷開演唱會的那種氣息。

直覺告訴你，不要打擾大人談事情。

你躡手躡腳繞到後窗，一窺究竟。

兩人的身子愈靠愈近，聲音愈來愈小……忽然，來春姨摟住老楊的腰，美麗的臉蛋埋進老楊的胸膛。老楊雙手高舉，懸在半空，好像不知道該迎？還是拒？

來春姨還在流淚。淚水沾濕老楊的灰色襯衫。來春姨抬起頭來，眼睛微瞇，主動跟老楊臉貼臉，鼻碰鼻，唇接唇，舌尖……

這一幕，教窗外的你，屋內或趴或坐的七隻貓咪，全部傻眼。

老楊倒縮半尺，臉孔漲紅：「來春姑娘！我……不……」

「你不喜歡我？」來春姨的神情一愣。

「喜歡！第一眼見到妳，我就為妳著迷。」老楊的聲音像痛苦的鴨子在哀叫：「雖然，我答應妳先生，用餘生保護妳……」

「你認識祥生？」來春姨發出驚叫。

她的夫婿叫作「簡祥生」。

老楊點頭，眼眶泛紅：「八二三砲戰時，我們在同一單位，情同手足。他經常談妳，給我看妳的照片，還說如果他回不去，要我代他照顧妳。那天，上級指派我們處理一枚未爆彈，結果……爆炸前的千分之一秒，他奮力將我推開……」

「所以，我能順利搬來這裡，是你暗中關照？」來春姨問。

老楊點頭。

「你不願碰我，是因為『朋友妻，不可戲』？」

搖頭。

「你可知道，祥生已經過世十年？」來春姨忽然拉高分貝：「你要我守一輩子寡？」

「不！我希望妳幸福、快樂。我願意永遠在妳背後，默默守護妳。只是……」

老楊遲疑了好半晌，才支支吾吾地說：「那顆炸彈，在我身上留下七處重傷，包括……包括……我身為男人的部分。」

「你是說，你不能人道？」來春姨漸漸黯淡的目光，摻雜著失落與沮喪。

她先是發呆，隨即咬牙，轉頭望向血色的天空，喃喃自語：「原來，世上果真有真心待我的人，卻只能是半個男人。」

「對不起！是……我……沒用！」

你對老楊的最後印象：一個不停道歉的男子，低頭彎腰，離開他最心愛的女人。

●

二小時後發生的事，你不在場。經由婆婆媽媽的加油添醋，媒體渲染，成為那個時代震驚人心的慘案。

三名持刀惡棍潛入來春姨的房間，摀住她的嘴，侵犯她的身體。完事後，惡棍想要殺人滅口，一陣刺耳貓叫聲響徹庭院，可憐的女人渾身是傷，翻滾掙扎……驀地，一道瘦小黑影──老楊──衝進房間，撞開惡棍，整個人壓覆在來春姨身上，為她擋刀……

「救命啊！有人殺人哪！」

聽說，貓叫聲驚動巡邏的老楊和住得最近的李媽媽。老楊捨身救來春姨一命，李媽媽用她的獅吼功，叫醒全村的人。

三名兇手逃逸無蹤。那樁案子，一直高懸在警方的檔案室，未能偵破。

根據記者的描述，死者背上有十七道深可見骨的傷痕，沒有任何一刀貫穿身體。法醫判斷，死者順著劈砍而下的刀勢扭動身子，刻意用單薄的背脊抵擋甚至夾住刀鋒，不讓死神更進一步，傷害他要保護的人。

●

第二天傍晚，喧囂大半天的村子總算恢復平靜。議論紛紛的村民各自回家，煮飯、接小孩、打麻將。

你滿腔忐忑走向西北角，那座昨日溫馨如今荒涼的小院。

來春姨的家，一燈如豆。

你放輕手腳，儘量不發出聲音，進屋。

暈黃的室內，安靜得像靈堂──只差鮮花、靈柩和遺照。

不久前粉刷過的雪白牆面，高高掛著來春姨的最愛：那襲玲瓏有致的紫色連身裙。

長裙破損不堪，還沾著前夜的血漬。

來春姨仰起頭，一動不動，凝睇老楊口中的「新娘裝」。

七隻溫馴的公貓，和七歲的你，坐成一排，靜靜望著她……

註：內含荊芥內醇，貓咪嗅聞後會出現瘋狂磨蹭，甚至在地上打滾的舉動。