楊書軒／在「你」之中，萬物開始彼此照亮

推薦書：劉曉頤《到最遠的地方去寄信》（時報出版））

哲學家馬丁．布伯在《我與你》中寫到：「凡真實的人生皆是相遇。」當我們不再將對方視為觀察的客體，而是全心投入對話，「你」就在這種關係中甦醒。劉曉頤的詩，正建立在這樣的傾訴與對話之中，她寫下：

縱使你學會千種語言 也只想要不厭倦地 傾說同一件事

在這裡，「你」是對象，亦是持續傾訴的方向。那些鳥鳴、窗戶、梨子酒味的玄關，都因為被「你」凝視，而有了情感的紋理。她尤其擅長把生活裡最細小的瞬間，轉化為能承載情感的媒介。在〈早餐小儀式〉中，早餐被寫成「清水模般的早餐時段」，奶泡在杯沿「小跑步」，拖鞋上的「寶石」，因陽光的切割而慢慢立體。這些句子並不只是描寫日常，而是在瑣碎中，重新替生活建立信仰。

這也是劉曉頤詩裡反覆出現「願」、「禱」、「最」等詞語的原因。她總為世界保留某種仍可相信的事物。

〈最好的清晨〉裡，她寫下：

你相信自己每天都擁有 最好的清晨

甚至「從簡短的禱詞中牽出一匹／詩篇的小馬」，傳遞近乎啟示般的溫柔。她的詩中，亦包容生命的陰影，即使是「灰塵」、「壁癌」、「破碗」、「堵塞的流理台」，也能在她筆下被安放，留下微弱但堅定的光。

從戀人般的「你」、讀者，到穿白Ｔ的夏天，詩集的後半部，「你」的指涉逐漸擴大，進入歷史與時代。葉慈、帕斯捷爾納克、切．格瓦拉、帕斯．奧塔維，都成了傾訴的對象與回聲。在〈太陽面紗〉裡，她寫歷史的殘酷，也寫「任何人事物地，只要披蓋太陽面紗／都將美得慈祥」。而在〈被時代送別〉中，「只是被時代的煙花灼傷」這樣的句子，讓個人的傷口，逐漸與時代疊合。

於是，「你」不再只是個人的親密稱謂，而是一種更宏大的情感共同體。

劉曉頤透過詞語，將萬事萬物安放於「你」之中，也帶領「我」慢慢走入她所營造的世界裡。詩集《到最遠的地方去寄信》就像是一封寄往人們內心的信，引領讀者在反覆傾訴與凝視之中重新確認，即使身處生活與時代的陰影裡，仍有人願意回應彼此，願意與我們一同發現，生活裡那些微小卻未曾熄滅的光。