再過幾天

一個風和日麗

蟲蟻鳥獸安逸

人們都好的日子

無預期的間隙裡

有一道雷

將翻山越嶺的

心無旁騖的

找到你





這輩子

你沒做過太壞的事

但總是在接過別人善意的時候

才發現握住的是刀子

偶爾在身上開出一個透徹的洞

對應混濁的你

後來每當有人伸出手

你都困惑

困惑有時讓你柔軟

有時讓你成為刀子

你確信自己更懂刀子

刀子更簡單的

給人結果





生活也是這樣

停在安全的地方

儘管是刀子

也不會被看見

畢竟誰都是這樣

有些過去

有些

則過不去

你期待全然改變

盼望無中生有

為那道雷打開指向你的路

滾滾雷音在雲那端

一層一層慢慢逼近

時候就要到了

它要親自應許

你的荒蕪



