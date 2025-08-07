康書恩／薄黎明
當潮水退去，礫石顯露
你靜靜躺臥，如一句
未完成的祈禱──
我數算你呼吸的間隙
像數算星子墜落的次第
我們之間，始終
橫亙著一片淺灘
我練習涉足，練習
將腳步放得比霧
更輕。有時停駐
成為岸邊一株木麻黃
等待你將我錯認為風
愛是緩慢的靠近
是讓渡自己的形狀
像沙接受浪的修改
像月光，始終
懸在你看得見
卻搆不著的距離
我學習靜默
學習用整個夜晚
傾聽你夢的邊界
如何被露水擦亮
當你說冷
我交出自己的影子
作為柴薪
在愛之前
我們都是學徒──
用一生的猶豫
練習，如何不驚動
彼此身上
最薄的那片黎明
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