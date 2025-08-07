當潮水退去，礫石顯露

你靜靜躺臥，如一句

未完成的祈禱──

我數算你呼吸的間隙

像數算星子墜落的次第





我們之間，始終

橫亙著一片淺灘

我練習涉足，練習

將腳步放得比霧

更輕。有時停駐

成為岸邊一株木麻黃

等待你將我錯認為風





愛是緩慢的靠近

是讓渡自己的形狀

像沙接受浪的修改

像月光，始終

懸在你看得見

卻搆不著的距離





我學習靜默

學習用整個夜晚

傾聽你夢的邊界

如何被露水擦亮

當你說冷

我交出自己的影子

作為柴薪





在愛之前

我們都是學徒──

用一生的猶豫

練習，如何不驚動

彼此身上

最薄的那片黎明



