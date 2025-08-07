校慶辦在春天，乍暖陽光攪動濕黏空氣，磚紅色跑道前夜積水未乾，園遊會特有紅白頂帳篷沿操場邊緣排開，我站在攤位後準備食材。布條在風裡鼓動，開幕式結束沒多久，顧客便長長排起，薄襯衫被汗浸濕一半。

賣章魚燒，我把剛切好高麗菜絲放到課桌拼成工作台上，架上模具，塗油飄起熱氣，擠麵糊、放上切丁章魚，等十秒轉動鐵針，濕軟流體逐漸凝固成金黃酥香小球。春天蟲聲斷斷續續，有點急躁，好似我反覆翻動裝盒，突然豆大砂糖醬油沿湯匙邊緣抖落，我的純白襯衫下襬遭殃。

流體終端速度無從計算，我反射性用手指去搓，沒搓掉，反而拖曳成一條深褐色長痕，沾黏指腹。

下午攤位換班，我到星象館擔任導覽，醬漬太明顯，我索性解開底下兩顆鈕釦，把衣襬捲到臍上綁成結。星象館在地下室，因為雨後黏滯濕重，冷氣開很強，空間昏暗狹小，冷空氣從腰間襯衫隙縫滑入，刺得我一顫。

我拿簡報筆解說當季星空：「春季大弧線除了大熊座，還有室女座角宿一，室女座的神話其實和大小熊一樣關於母親……」雷射紅光隨投影在圓頂移動，我僵硬背起波瑟芬妮故事，「春天星空雖然不特別絢爛，但很溫暖」。導覽時間結束，最後用小學生即席口條好不容易擠出結尾。

賓客散場，耳邊冷氣嗡嗡聲逐漸明顯，像耳機中某個流暢type beat，水印（tag）是我放下手握式麥克風後淺淺呼吸。餘光看見門口身影，媽媽白色套裝淺高跟，公事包俐落，地科老師也正關上儀器走來，讓我以後綁好頭髮，注意儀容，媽媽走近：「制服好好穿，怎麼掀成這樣。」簡報太累我不想回，勉強擠出幾個字：「就是，最近流行。」

今天沒開車，我們搭捷運，過午板南線仍是許多人，排隊，我抓緊手上剩餘食材和模具塑膠袋，媽媽公事包雙手交握腹前，我們站在同一個平面，但被候車線分開。列車到站，冰涼空氣猛烈襲來，媽媽走在我前面，我跟著她往裡面移動，座位都坐滿人，我們被卡在中間，媽媽沒抓吊環，把最後一個讓給我。牛頓第一定律，動者恆作等速度運動，低頭大學生整個身體倚在扶桿，周圍人無處抓握，位向不適，粒子無效碰撞。等到大站停靠時，人潮湧出，我們短暫喘息，但馬上又被推揉擠壓，我和媽媽貼在一起，似乎能聽見她的肺泡浮動、支氣管初級次級三級延展成縱橫阡陌，再更深處心臟尖瓣敞開，回聲在狹窄的空間裡疊合放大，我想屏住呼吸，但鼓膜振顫。

滲汗衣袖在碰撞摩擦時輕顫，想起上次貼近還是擠在餐桌同一端，媽媽替我剝蝦，剖圖標示額角扯斷，尾扇與足沾著湯汁被棄置在瓷碗旁，母蝦卵巢破裂、蝦黃露出，我抬頭問媽：「女生不適合念數理嗎？」媽媽捏緊蝦的腹部第三節，把殼拉出，用衛生紙抹手指，沒回話。我垂下眼睛，看見媽媽腿上絲襪勾紗脫線，蝦的殘骸被堆成塚，分不出是第一觸角還是第二觸角，看得我眼花。

準備下車，來時被甩上水珠小腿在悶濕車廂裡發癢，媽媽抓著我手腕快步走出，回家路上不小心踩進水窪，更癢，媽媽掏出鑰匙，滿是水氣巷弄金屬鏽味異常清晰，久未上油鎖孔嘗試幾次才轉開。

到家，我鑽進浴室，一邊打開蓮蓬頭等熱水，一邊將手機放進防水套裡立在瓶罐間，按下沐浴乳，刷臉解開螢幕，滑動手機，畫面盡是熱舞社表演：司令台音響不好，學姊眼角貼上亮片再用蜜粉定妝，棕皮革外套敞開，露出一整截腰，沐浴乳泡泡穿過螢幕，彷彿也被吹上舞台，學姊在舞曲鼓點上一個胸轉恰好撞破。

突然一陣敲門聲，泡沫撞牆流下，媽喊來：「這麼久？別人還要用。」我心跳一緊，手肘按關水龍頭：「我、我月經來了。」回聲在浴室裡慌張更明顯

門外沉默，接著又念道：「說生理期，講幾次。」她沒再催促，腳步聲漸漸遠去。我擦乾身體，走出浴室回到房間，水氣還附在睫毛，因負重而垂低，桌上考卷第八題非連續文本圖表模糊。

周一數學課隨堂考，我計算常態分布，水性筆斷墨，標準差小寫sigma畫成稿紙末行的句號，筆尖在紙上乾刮出沙沙的聲音。我拿起來敲幾下，在手寫題留白處畫圈和直線，卻怎麼也沒反應，來不及多想，我抓緊筆身在空中猛甩，墨水瞬間暢通噴濺，在我手腕和試卷上落下幾粒疏離黑點。黑點座標缺失，無從計算迴歸直線，甩筆動作卻被誤認暗號，老師抬頭看來，我莫名心虛，假裝沒事，握好手上筆，認真填寫空白。

下課，我叫醒a，讓她陪我去合作社買筆，a坐我後面，答卷姓名處畫上一隻粉紅貓塗鴉。我們跑下樓，轉角全身鏡爬滿霉斑，我們兩步兩步跳下，想趁人不多前到達，推開門，福利社沒開冷氣，幾台生鏽電扇卡滿灰，a發現放面紙和衛生棉的架子多了幾瓶指甲油，被晌午陽光照得一閃一閃，隔壁道補貨合作社阿姨轉過身，厚重眼鏡底下眼神像知道我們會發現似，笑了一下，沒說話。

a買了幾瓶，拽著我跑到行政大樓後樓梯間嘗試。她讓我坐下，專業又自信拿出套組附的磨棒，像真的懂，我把左手伸給她，她捏著我的指甲看了看，開始磨第一根，動作開始很有節奏，但沒兩下就慢下來，皺眉翻起我手研究：「欸是這樣用嗎？」她一邊說一邊擺弄，磨棒有時偏了角度，卡在指甲邊緣，發出刺耳聲響。我手被她拉著，掏不到口袋手機，一直盯著她，她超認真，但怎麼看都在亂搞。磨到一半，她停下來比畫：「是不是有點歪？」我本來想說妳也知道，但還是忍不住笑，搖了搖頭：「嗯，還好。」

風從窗口穿過，黏而且軟傾瀉水泥牆上，均勻鋪上金黃。我們的實驗預報寫在牆漆剝落的隙縫裡，試劑檢測結果失敗，消耗的反應物是時光並不與產物等量。

牆漆剝落地方停著一枚小小黑點，毛絨絨的，我以為是某種風媒植物的種子。a磨到最後一根指頭了，時快時慢試探力道，我微微出神，黑點突然一晃，像落點未知立定跳遠。

我嚇得猛然一顫，磨棒擦過指尖，粗糙砂面打磨柔軟的肉，指頭發紅，隱隱作痛。「嘶──」我倒抽一口氣縮回手。

a慌張地抬頭看我：「弄痛了？」我搖搖頭，指向牆角還小步彈跳的蜘蛛。

「牠超小的欸？」a噗哧的笑：「那是跳蛛，跳蛛連網都不結，也不咬人，不怕。」接著把剛剛買的小套組裡東西全倒出來，五支顏色，瓶身亮晶晶排在地上。我低頭一看，有鮮亮得驚人的螢光粉色、阿嬤牌羽絨外套的標準紫紅……我抿起嘴唇，想了想拿起最邊邊那支裸色指甲油遞給她：「就這個吧。」

a瞇起眼睛看我捏著的裸色，皺起眉頭，抓起旁邊珊瑚紅，沒等我同意就擰開瓶蓋，在瓶口緣處刮了刮刷毛，俐落往我指甲塗去。「嗯，看起來活潑又優雅大方！」a對她的傑作十二萬分滿意。

我垂下眼欣賞她的成品，五指指尖珊瑚紅在自然光下閃起細光，指緣有些無意沾到又不小心抹開痕跡，法式造型弧形邊緣顫抖，指彩一層兩層堆疊，一平方公分的指甲起起伏伏，記得要代入坡度公式求正切函數。

「……可愛嗎？」「嗯，可愛。」

●作者觀察力豐沛驚人，藉由美甲一節展現高中生的叛逆，遇到不同對象有不同的閃躲方式，進而呈現家庭關係和互動。處理母女關係節奏不疾不徐，不刻意，卻又非常繽紛，借跳蛛隱喻青少年和母親的愛與互動，完整性極高。（甘耀明） ●由日常和細節構成的作品中，這是最成功的一篇，輕巧靈活，有一種多餘的可愛感──話說得比較多，但不討厭，也不致流於說教。（王聰威）