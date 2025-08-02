羅伯．卡帕 文／李斯毅 譯／戰地紀事（下）

諾曼第的海岸還在幾英哩外，可是我們耳邊已經明確聽到第一聲砲擊，於是大家都躲進平底船底部令人不舒服的水中，不敢再繼續注視著逐漸逼近的海岸線。在海灘卸下士兵的第一艘平底船已經變得空蕩蕩，在返回蔡斯號途中與我們擦身而過，那位黑人水手長對著我們愉快地露齒而笑，並且比出勝利的手勢。現在光線已經十分充足，我可以開始拍照了，於是我從防水布套裡拿出我的第一台康泰時照相機。我們平底船觸碰到法國的土地，水手長將包覆鋼鐵的船頭放低，海岸邊有防止入侵的鋼製障礙物，以奇形怪狀之姿突出於海水線。在那些障礙物中間有一道已經被煙霧遮蔽的細長土地──那裡就是我們歐洲大陸，「Easy Red」海灘。

美麗的法國看起來既骯髒又沒有吸引力，一挺德國機關槍對著我們的平底船周圍發射子彈，完全破壞了我回歸歐陸的珍貴時刻。我們這艘平底船上的士兵立刻涉入深度及腰的水中，拿起手上的步槍準備反擊，背景則是防止入侵的障礙物與冒著煙的海灘──這個畫面對攝影記者而言已經足夠，於是我在跳板上停頓一會兒，拍下我第一張真正的入侵行動照。由於水手長急著離開那裡（這是可以理解的），他將我停下來拍照的舉動誤認為是心生遲疑，於是精準地對著我的屁股踢出一腳，以便幫助我下定決心。海水非常冷，海灘還有一百多碼遠，子彈不斷地射在我周圍的海面上，我馬上朝著距離我最近的鋼製障礙物游去。一名士兵和我同時抵達那裡，我們一起在障礙物的掩護下躲了幾分鐘。他拿掉步槍的防水套，沒有經過瞄準就開始對著煙霧彌漫的海灘開始射擊。他的步槍發出的聲響賦予他往前走的勇氣，把障礙物留給我一人獨享。由於掩護我的障礙物現在多了一英呎寬，讓我覺得安全無虞，我便開始拍攝和我一樣躲在障礙物後方的其他士兵。

由於入侵行動才剛剛展開，而且天色非常灰暗，我拍不到什麼好照片，不過那些閃避希特勒反入侵智囊團之超現實主義設計的渺小士兵，在灰色海水與灰色天空的映襯下看起來非常有戰鬥力。

我拍完了照片，將我長褲浸濕的海水很冷，我不情不願地試圖離開掩護我的鋼製障礙物，可是子彈總是又把我逼回到原處。我前方五十碼處有一輛已經被燒毀一半的兩棲坦克車半浮出海面，成為我下一個可用的掩護屏障。我評估了一下局勢，覺得我手上那件沉重的名牌雨衣沒有機會派上用場，於是我便將它扔掉，開始朝著那輛兩棲坦克車走去。我穿越過漂浮於海面上的屍體，終於走到坦克車旁邊，在那裡短暫停留並拍攝幾張照片，然後鼓足勇氣，準備一口氣衝到海灘。

德國人此刻已經拿出他們所有的武器，因此我在前往海灘的最後二十五碼路之間，根本無法在槍林彈雨中找出一絲縫隙，只能繼續躲在坦克車後方，不斷重複著我在西班牙內戰時期曾掛在嘴邊的一句話：“Es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria.”（這很嚴重，這很嚴重。）

漲潮了，海水現在已經高漲到放在我胸前口袋裡寫給家人的訣別信。在兩名士兵的掩護下，我終於抵達海灘了。我整個人趴著，嘴唇觸碰到法國的土地，可是我一點也不想親吻它。

休戰。1944年8月23日：自由法國軍隊成員在攻占法國中北部的夏特（Chartres）之後稍作休息。照片提供：羅伯‧卡帕／拱心石媒體／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）