羅伯．卡帕 文／李斯毅 譯／戰地紀事（上）

滑翔機和降落傘。在同盟國空降部隊橫渡萊茵河的行動中，英國派遣軍用滑翔機將援軍載往德國的韋塞爾。照片前景為美國空降師的傘兵。照片提供：羅伯．卡帕／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）

1.

早上起床的理由已不復存在。我住在第九街某棟三層樓高的建築的頂樓，天花板都是天窗，角落擺著一張大床，地板上放著一台電話。沒有其他家具──甚至沒有時鐘。我被一道晨光喚醒，但不知道時間是幾點鐘，反正我也沒有特別想知道。我手邊的現金只剩下美金五分錢，我打算一直躺在床上，除非有人打電話來約我吃午餐、給我一份工作，或者借錢給我。然而電話始終拒絕響起，而我的肚子餓得咕嚕叫，我知道就算繼續賴在床上也沒有幫助。

我翻過身，發現門縫底下有房東太太塞進來的三封信。在過去幾個星期，我只會收到電話帳單和電費帳單，因此神祕的第三封信誘使我下了床。果然，其中一封信來自電力公司，而第二封信來自美國司法部，通知原本為匈牙利人但目前身分不明的羅伯‧卡帕（也就是我本人）已經被歸類為潛在的敵方外僑，因此我必須呈交出我的照相機、望遠鏡和槍枝，而且如果我想要離開紐約超過十英哩，就必須先申請一份特別的許可證明。第三封信來自《寇利爾》雜誌的編輯，他表示《寇利爾》雜誌花了兩個月的時間仔細研究我的作品，確信我是一位優秀的戰地攝影記者，因此很樂意交付給我一項特別任務，而且他們已經為我預訂四十八小時後開往英國的船票，隨信附上一張一千五百美元的預付款支票。

1936年，德國攝影師格爾達·太郎(左)和匈牙利攝影師羅伯．卡帕一同坐在法國巴黎的咖啡館，「羅伯．卡帕」起初是兩位攝影師共同發表作品的筆名。照片提供：佛瑞德‧史坦資料庫（Fred Stein Archive）／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）

這下子我遇上了一個有趣的問題。如果我手邊有一台打字機而且我有骨氣，我會馬上回信給《寇利爾》雜誌，告訴他們我被美國司法部視為敵方外僑，現在連紐澤西州都去不了，更不用說去英國。我唯一能帶著照相機前往的地方，是位於市政廳的敵方外僑財產委員會。

我沒有打字機，但是我的口袋裡有五分錢。我決定擲銅板來決定自己該怎麼做。如果是正面，我就想辦法脫罪並前往英國；如果是反面，我就向《寇利爾》雜誌解釋我的處境並且退還支票。

我投擲了那枚五分錢銅板，結果是反面！然而我覺得不能僅憑一枚五分錢銅板決定自己的未來，因此我要保留那張支票並拿去銀行兌現，然後想辦法到英國去。

我用那五分錢搭地鐵，到銀行將支票兌現。我先在銀行旁邊的楊森餐館吃了一頓豐盛的早餐，花掉兩美元五十美分。這下子一切都成定局，因為我不可能將剩下的一千四百九十七美元五十美分退還給《寇利爾》雜誌，現在《寇利爾》雜誌麻煩大了。

第二次世界大戰：1944年的歐洲。1944年7月26日，美軍於諾曼第戰役期間，在法國西北部諾曼第大區芒什省科唐坦半島的聖吉勒，乘坐一輛第七軍第二裝甲師的M7牧師式105毫米榴彈自走砲，沿著D77公路行經被砲彈炸毀的建築物及一輛被納粹德國國防軍裝甲師棄置的四號中型坦克車。照片提供：羅伯．卡帕／共用照片／拱心石媒體（Keystone）／赫爾頓資料庫（Hulton Archive）／蓋帝圖像（Getty Images）（圖／允晨文化提供）

2.

我們不分晝夜地趕路，終於抵達位於費里亞納（Feriana）的陸軍總部，可是大規模的攻擊已經展開，我方的部隊已經攻破加夫薩（Gafsa）。

戰況出乎意料的迅速使我感到沮喪，我和我的司機開始追趕第一裝甲師的腳步。開了一整天的車之後，我們抵達位於加夫薩的村落，至少我終於趕上了戰爭的尾巴。我決定先好好睡一覺，再繼續追趕前方的部隊。

軍方將我安置在一間阿拉伯人的學校校舍裡，黑漆漆的教室地板上鋪滿了睡袋，只有一個最靠近牆壁的地方未被占據。我打開我的睡袋並馬上鑽進去睡覺，然後我作了一個夢，夢見我在突尼斯的城門前趕上裝甲師，並且跳上最前面的坦克車……當隆美爾被俘虜的時候，我是唯一一個拍到照片的攝影師……然而在城鎮中心突然有一枚砲彈爆炸……我的臉被燒焦了……

我突然驚醒並試著睜開眼睛，但我的臉有一股劇烈的灼痛感，使我睜不開眼睛。我肯定在作著我的英雄大夢時受了傷。我開始大喊救命，並聽見有人走到我的睡袋旁。

「你這個愚蠢的傢伙，你到底在想什麼啊？」那個人說。「難道你不知道阿拉伯的房子裡，牆壁邊有最多臭蟲嗎？」

我用手指撐開腫脹的眼瞼，戴上墨鏡以遮住大半張臉，才走出去找我的司機。

採低姿態。1945年3月24日，德國士兵與平民在農舍裡遭到攻擊，紛紛趴在地上互相擁抱並保護自己。照片提供：羅伯．卡帕／拱心石媒體／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）

我們繼續趕路。我開始不喜歡這場戰爭了，戰地記者的生活一點也不浪漫。我們在一條顛簸的路上緩緩開了幾個小時，穿越過空曠的沙漠。一路上都沒有遇到半個人，無論是友軍或敵軍都沒有，只看見幾件德國人留下來的無用設備。

我因為內急，迫切需要下車解放一下，但是有了前一晚的經歷，我不敢進去阿拉伯人的房子裡上廁所。反正附近肯定沒有女性在場，而且我的視線模糊，不敢離吉普車太遠。距離馬路幾碼遠之處有一叢仙人掌吸引了我的注意，我立刻朝著它跑去。

那叢非洲仙人掌沒有什麼問題，除了它的陰影下方立著一塊小小的木牌。那塊小木牌映入我的眼簾，讓我驚訝地瞪大了雙眼。木牌上雖寫著德語，但是非常易於理解，我透過墨鏡的鏡片讀到上面的字：「ACHTUNG！MINEN！」（小心地雷！）

我不敢縱身跳走，也不敢輕舉妄動，我什麼都不敢做，但是我迫切需要解決這件事，因為地雷可能一眨眼的工夫就會爆炸。我大聲呼喊我的司機，告訴他我陷入什麼樣的困境。當我告訴他我正站在地雷區正中央時，他似乎覺得這種情況很有意思，可是我不覺得有什麼好笑。我不敢順著我來時的腳印回頭走，因為有一些地雷第一次沒爆炸但是第二次就爆了。我催促司機趕快開車離開這裡，帶一個有地雷偵測器的人回來。

我被困在那個地方，而且褲子已經脫到腳踝邊。我在那片偏僻、空曠、靜默的沙漠中，站在一叢愚蠢的仙人掌後方與死亡對峙，雙腳陷在沙中不敢動彈。我想大概不會有人刊登我的訃聞。

幾個小時之後，我的司機帶著一支拆除地雷小組和一名《生活》雜誌的攝影師回來。拆除地雷小組在為我拆地雷時，那名《生活》雜誌的攝影師就在旁邊拍照。他告訴我，因為我方已經停止進攻，因此我被困在地雷區的照片無疑是今天最有趣的畫面。

萊茵河上空的降落傘。1945年3月24日：在同盟國空降部隊橫渡萊茵河的行動中，美國第十七空降師的傘兵於德國韋塞爾附近從天而降。照片提供：羅伯．卡帕／拱心石媒體／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）

3.

假如我的兒子在這個時刻打斷我，問我：「戰地記者和其他穿軍服的人有什麼區別？」我會告訴他戰地記者可以比士兵喝更多酒、認識更多女孩、領取更高的薪水，而且擁有更多的自由。但是在眼前這個階段，擁有選擇位置的自由以及可以當懦夫而不會因此被處決，其實是一種折磨。戰地記者的賭注──自己的生命──就掌握在自己手中，可以把賭注押在這匹馬或者那匹馬，也可以在最後一刻把賭注收回口袋。

我是一個賭徒。我決定加入第一波搶灘的E連。

我決定和第一批突擊部隊同行之後，便開始說服自己這場入侵行動一定會非常簡單，那些「堅不可摧的西牆」的言論只不過是德國的宣傳手法。我走到甲板上，看了正逐漸消失的英國海岸一眼。島嶼消失前的淡綠色光芒觸動了我的心弦，於是我加入了寫訣別信的那群人。我把我的滑雪靴留給我弟弟，我媽媽可以邀請英國的親友與她同住。然而與親人訣別的念頭讓我感到很不舒服，因此我始終沒有寄出這封信，只把信摺起來並塞進胸前的口袋裡。

我加入了第三種人：賭徒。到了凌晨兩點鐘，船上的擴音器打斷我們的撲克牌賭局，殘酷地提醒我們目的地就在眼前，於是我們把錢收進防水錢袋裡。

他們幫我戴上防毒面具並穿上充氣救生衣，再交給我一把鏟子和其他小型工具，我手上還拿著一件價格昂貴的博柏利（Burberry）雨衣，我是入侵者之中最優雅的一個。

在入侵行動前，我們於凌晨三點鐘吃早餐。蔡斯號的伙房兵穿著潔白的工作服，以不尋常的熱情和禮貌為我們端上熱騰騰的蛋糕、香腸、雞蛋和咖啡。然而我們的腸胃都只惦著入侵行動，因此伙房兵努力的成果大部分被我們留在盤子裡。

凌晨四點鐘，我們在露天甲板集合。入侵用的平底船在起重機上搖搖晃晃，準備被放到海面上。兩千名士兵靜靜地站著等待第一線曙光，無論大家心裡在想些什麼，肯定都是某種祈禱文。

搬運傷兵。1945年三月：參與橫渡萊茵河行動的同盟國空降部隊美國傘兵，越過萊茵河以東之後繼續前進，準備穿過鐵絲網圍欄。照片提供：羅伯．卡帕／拱心石媒體／蓋帝圖像（圖／允晨文化提供）

我也非常安靜地站著，把所有事情都想過一遍：綠色的田野、粉紅色的雲朵、吃草的羊群、所有的美好時光，並想著要拍下這一天最棒的照片。沒有人顯得急躁，大家都不介意在黑暗中站很久。可惜太陽並不知道這一天與其他日子有所不同，仍舊依照平常的時間如常升起。第一批士兵腳步蹣跚地登上他們的平底船，然後──就像搭乘一部緩慢行駛的電梯──我們被降到海面上。海面上波濤洶湧，我們在平底船駛離母艦之前就已經全身濕透。很顯然的，艾森豪將軍沒有辦法像摩西帶領他的人民那樣，以不弄濕腳的方式穿越英吉利海峽。

船上的士兵很快就因為暈船而開始嘔吐，但這是一次有禮貌且精心準備的入侵行動，因此士兵都帶著嘔吐袋。過了不久，嘔吐的人慢慢減到最少。我心裡有一種感覺，認為這次入侵將會是規模相當盛大的行動。



