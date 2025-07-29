林宇軒／大自然
埋伏深處的記憶是很久以前
我在爸的書櫃翻出深綠色
厚厚一本《與大自然捉迷藏》
書封像地衣，全彩精裝
覆蓋層層疊疊生態系
（幾隻草蟬正在引吭高歌）
舊書攤，駐台美軍丟出
過期的《國家地理雜誌》
這是攝影家的老師。所謂學習
不過搬運知識的重物
不過邏輯的拆解，一種生物和數學
（枯葉螽斯在綠葉上，就會立刻被發現）
這是我的老師。辦公桌上
書商寄來新的教材
是動物和植物的細胞模型
爸把胞器倒出來：「如果我們
被層層撥開，我們還存不存在？」
（你找到了嗎？找到的話可以得一分）
拔起一根頭髮放在玻片底下
讓毛囊不同倍率縮放──
我湊近，盯著光學顯微鏡
裡頭的基因這麼微小
是什麼讓它變得偉大？
（注意！落葉底下隱約有東西躲著）
爸沒有回答。但我知道
大自然就在我們身體裡，或者說
我們就是大自然的一部分
有時白天的生活，有時夜行性
在保護色裡露出明亮的眼睛
（你看得出是什麼嗎？）
舉目一隻台北樹蛙在爸的書櫃裡
──捉迷藏嗎？從鏡頭裡到鏡頭外
這些生命用盡全力
只為了活著。才忽然想起
我們都是這樣長大的
（抖落泥巴後，露出了美麗的顏色）
逛書店
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