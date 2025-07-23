聯副／第八屆紀州庵校刊競賽「青春編年」校刊高峰會

由紀州庵文學森林主辦的第八屆校刊競賽「青春編年」校刊高峰會，邀請羅智成、許悔之、蔣亞妮分享在校刊編輯室的回憶與故事，並與現役校刊青年對談。講座於7月26日上午10:30-12:00舉辦，地點在紀州庵文學森林新館二樓（台北市中正區同安街107號）。活動當天現場亦有校刊展、市集以及校刊競賽頒獎典禮。實體及線上座談會報名連結：https://kishuan.org.tw/activity_detail1701.htm。（桂樨）

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