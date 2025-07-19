蔡莉莉／那是世上最美的祝福

《祝大家文藝復興》是一本深刻易讀的西洋藝術史書籍。全書開篇，從2023年米開朗基羅〈大衛像〉因裸體在美國校園造成爭議的事件說起，讓人忍不住想一直讀下去。

《祝大家文藝復興》全書十章，作者王健安、林齊晧、戴郁文以歷史的觀點，極深極細地書寫文藝復興時期的繪畫、雕刻，以及建築。透過視覺美感的敘述，提供讀者一種觀看藝術的方式，提醒我們避免過度想像，過度解讀，才能真切體會文藝復興的寓意，看到一個絕美的時代。

綜觀全書，並置文藝復興三傑：達文西、米開朗基羅、拉斐爾的經典作品，透過歷史脈絡與知識系譜的對照，進行藝術創作過程與時空背景交互作用的論述。

1498年，達文西完成三人一組為構圖的〈最後的晚餐〉，開啟後世的人物群像模式。即使此壁畫命運多舛，注定剝落，可是剝落裡也有重生，幾乎像是一種美的信仰。

1504年，文藝復興三傑首度交會於佛羅倫斯的天空下。五十二歲的達文西正以暈塗法（sfumato）繪製受委託的〈蒙娜麗莎〉，二十八歲的米開朗基羅著手操槌〈大衛像〉，二十一歲的拉斐爾致力研究前輩畫作，漸次醞釀〈雅典學院〉。

書中指出，米開朗基羅創作高5.17公尺的〈大衛像〉時，就懂得照顧觀眾的眼睛，為欣賞者的仰視視角做透視修正，刻意誇大了大衛的頭與肩。〈大衛像〉的站姿與波提切利〈維納斯的誕生〉同樣採取遊腳（free leg）與支腳（engaged leg）的對立式平衡（contrapposto）。書裡也提到達文西的〈維特魯威人〉，以肚臍為中心畫圓，以身高為基準畫方，藉由人體比例為測量工具，體會宇宙的運作與人文理念。

1508年，米開朗基羅繪製西斯汀禮拜堂的天棚壁畫，拉斐爾創作既日常又不平常的〈西斯汀聖母〉。時隔十多年，文義復興三傑再度相遇於羅馬，拉開藝術屏風，是人類視覺藝術殿堂最美的時刻。

文藝復興時代強調人文主義，文義復興三傑可視為探尋世界奧祕的搜索者。那些作品，那麼美，《祝大家文藝復興》詳述作品背後承載的情感與訊息，使讀者深層理解藝術家表現的人的共性與時代精神，滿足對美的渴望與思索。

《祝大家文藝復興》緣起於轉角國際podcast同名節目，書中附QR code，可看可聽，有畫面，也有聲音。那書名《祝大家文藝復興》（Renaissance to All），就像是「給予所有立志追求知識與真理的人、探索藝術和歷史的人」，一句世上最美的祝福。