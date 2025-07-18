聯副／2025第22屆台積電青年學生文學獎金榜──星星出現那年

台積電文教基金會．聯合報副刊／主辦

短篇小說獎

首獎

徐菱遙〈跳蛛〉

獎學金三十萬元，晶圓獎座一座

2009年夏天出生，就讀中山女高一年級。正在飼養一隻百變怪叫雞塊。

得獎感言：

謝謝台積電青年學生文學獎、謝謝黎光旻老師。我數學都還沒考到30分就先領到30萬了，不可思議，上次看到這麼大的數字還是我排列組合乘錯。謝謝徐菱遙妳好棒喔，要拿錢錢帶雞塊出去玩。

徐菱遙。（圖／徐菱遙提供）

二獎

張聿琦〈走廊〉

獎學金十五萬元，獎牌一座

2007年生，台中女中二年級。已入監進德樓。終於……還是到了這天嗎……（悲）

冰冷無情，力速雙A。神聖羅馬帝國理科神然為數學及化探所刺。《星穹鐵道》啟動五分鐘即因體力不支再起不能，人類的軀殼還是太有限了。

得獎感言：

（肅穆凝重神情）謝謝所有家人。謝謝楚國蠻人、慧芸老師、邪惡羊毛氈陳品媜、夏以晝老鼠乾，還有長得像梁朝偉的地科哥。 （更加肅穆凝重神情）現在是6月24日，後天要段考，英文是沒讀的，數學是沒開過的。昨天跑學校外圍一圈，卡其脫離太，在進德監獄的陰影下，同學說很熱，因為全新火屬性毀滅命途角色張預期燃起來了。

張聿琦。（圖／張聿琦提供）

三獎

黃渝庭〈Badbye〉

獎學金六萬元，

獎牌一座

西元2007年，小陽春生。偽台北人，北一女高二。

和貓同居。喜歡蘋狗，卻非常怕狗。

專長是站在合照及任何一切的邊邊，興趣是和自己接龍。最近發現R可以接リンダ．リンダ，也能接リリイ・シュシュ。

得獎感言：

退一百萬步來說，我、貓和你都是甜甜圈。糖霜融化之後總是黏黏的，眼淚風乾後也黏黏的：你說的話總讓我的臉黏黏的。 我會是你的長頸鹿嗎？ 你已經不站在這裡很久了（就像Anna Karina），我能做的只有對一切無力改變痛徹心扉，直到變成一隻小小的長頸鹿，躺在藍色的雪地，學會倒立。

黃渝庭。（圖／黃渝庭提供）

優勝獎 五位

●余惠玲〈這個午後還沒死完〉

獎學金一萬五千元，獎牌一座

阿玲，2008，板橋高中高二。

從外觀到內裡都看不出來會寫文章的人！只在自己的世界有趣而沉悶木訥，最難過的情況是一輩子封閉的死去，話很多的同時又羞於展現自己。因此只好寫了，因此只能寫了。

●郭宇恩〈小廟記事〉

獎學金一萬五千元，獎牌一座

西元2007年生，高雄中學三年級，即將就讀台大牙醫系。最近在玩《Minecraft》，不是很敢挖很深的礦，因為會有殭屍。也在看《飛哥與小佛》，假如寫小說的點子能和他們一樣瘋該有多好。

●林昀臻〈巷子裡的老貓很自由〉

獎學金一萬五千元，獎牌一座

2007年1月9日生，高雄市鳳山區福誠中學畢業，已錄取高師大國文系，在黎光旻老師的班上學習寫作：寫散文、新詩，和小說。對新詩還沒想通，但是有慢慢長出【文學】的腹足，【象徵】的眼點，以及像鍵盤顆粒的殼，在word滴滴爬行。

●林侑恆〈熾光〉

獎學金一萬五千元，獎牌一座

2006年生，準備就讀Williams College物理、經濟。最近讀的是石黑一雄、瑞蒙．卡佛。想知道自己寫小說是為了逃避什麼，又是為了精確什麼。期許自己活得更誠實點。

●蘇楷淇〈失聲〉

獎學金一萬五千元，獎牌一座

動物界，脊索動物門，哺乳綱，靈長目，人科，人屬。2008年生，三峽人，大同高中一年級。

散文獎

首獎

楊原森〈親愛的男神〉

獎學金十五萬元，

晶圓獎座一座

2006年生，台南一中數資班畢業，還在準備分科。

喜歡吃肥肉，短期目標是和朋友開一個荒謬好笑的Podcast。

得獎感言：

謝謝這個獎謝謝評審老師，謝謝華老師，還有我爸，雖然他跑廟裡的時候我跟阿嬤一樣會在家罵他。 想起來，生活好像也糊裡糊塗、各有堅持的過了很久，可是我知道有些東西在慢慢移動，這樣就很好了。謝謝各種意義上的神明。

楊原森。（圖／楊原森提供）

二獎

萬芳羽〈金魚〉

獎學金十萬元，

獎牌一座

西元2009年生，現就讀竹南高中高一，期末打算all in 2×3=9的數學，喜歡布偶貓和緞帶蝴蝶結，一年前剪的髮型已經失去原本的造型了，但我還是沒戒掉含糖飲料。最近的煩惱是捨不得剪頭髮，還有剪頭髮的時候即將要看日子。

得獎感言：

感謝評審老師的肯定、感謝指導和支持我的黎光旻老師、感謝陪伴我的家人朋友，特別是喜歡趕流行，但是橡皮艇不敢坐後面的媽媽，我的指甲總是被稱讚修剪得很漂亮。

（圖／萬芳羽提供）

三獎

林語涵〈奇蹟的偏差值〉

獎學金五萬元，

獎牌一座

林語涵，2007年生，現就讀桃園平鎮高中二年級。性情靜謐，言語稀少，習於在沉默中傾聽世界，在文字裡安放心事。以詩為橋，連結夢與現實，以句為舟，渡過歲月微光，相信沉默裡也有語言，光影之間能孕育萬語千言。

得獎感言：

寫下這篇文章時，我只是想記錄一種沒有人會特別注意的心情，就像夜市角落的彈珠台，不發光也不發聲。沒想到它會被看見，像某種悄悄努力的證據被翻了出來。謝謝評審願意彎下身，看見這樣安靜的文章，讓一篇關於失敗、靜默與偏差的故事，有了被理解的可能。原來不是所有不精準的推進，都會歸於失敗，有些，只是剛好轉了個彎。

優勝獎 五位

●魏晟哲〈尋找狗仔囝〉

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

2006年生，畢業於台南市私立港明高級中學，港明高中佰十四級校刊社主編。喜歡各式各樣讓人摸不著頭緒的爛笑話，夢想是希望未來某天能出版自己的作品集，寫一些乍看輕巧詼諧，不那麼沉重卻又能夠準確刺穿心臟的文字。

●陳昀〈爸爸〉

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

2006年生，曾就讀武陵高中（休學狀態）。喜歡讀書，一本書可以讀三遍。生理女，有女朋友。

●林昀臻〈蛾蚋〉

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

作者簡介請見短篇小說組優勝。

●張聿琦〈命運在廊道午寐〉

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

2007年生，台中女中二年級。嚴厲冷肅，法蘭西第一共和風紀股長。暗影行者，不滅神話。曾面臨一千公尺體育浩劫。

於是看見，征服。後倒於健康中心兩節課，以剩餘兩秒獲得58分，並獲得〔手足之苦痛〕持續三回合。

●黃芷淇〈走去、走來〉

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

2007年生，精誠中學二年級。一點五類組，數字有變小的趨勢。偏愛秋天和清晨和星期五，瘋狂且執著，喜歡籃球，著迷於恰好嵌合的一切。讀書人。寫這段故事的時候，正在聽莉莉周她說，尤其喜歡〈大預言家〉。

新詩獎

首獎

陳冠勛〈自主學習〉

獎學金十萬元，

晶圓獎座一座

西元2007年生，現就讀惠文高中二年級，曾獲全球華人文學獎首獎、佳作，創世紀詩獎，中台灣聯合文學獎第三名、佳作。

喜歡烏龜、小狗還有夏天的煙火，嘗試在慢慢接受一切讓我幸福到不真實的人事物。

得獎感言：

感謝台積電，也感謝指導老師蔡淇華主任，我的外公外婆爸媽以及家人們，希望我讓你們感到驕傲，謝謝洪紹博、Isa（燃夢者團隊） 還有一路上支持的朋友們，打這麼多感謝對象不是為了充字數，而是真的有太多值得感激的人事物在我人生重要階段出現，能夠用文字把這些念想記錄下來是一件很開心的事。

陳冠勛。（圖／陳冠勛提供）

二獎

萬芳羽〈游向〉

獎學金六萬元，

獎牌一座

作者簡介與得獎感言請見散文組二獎。

萬芳羽。（圖／萬芳羽提供）

三獎

林文平〈交換等於擁有〉

獎學金三萬元，

獎牌一座

2007年生，台中女中三年級，剛從那裡畢業，大學未知。產量極低的不稱職同人女，喜歡海，喜歡穿著衣服淋浴，喜歡一個人孤獨的時刻，但不能喜歡太多。

得獎感言：

印錯的稿件被翻面壓在手肘下當計算紙，算不出正確答案於是開始寫感言。升學好累，準備考試好累，謝謝前幾天有開船的莎莎以及嚇我一跳的得獎通知，讓這段時間的煩悶得以稍微被消解。謝謝文字，謝謝備忘錄，謝謝陪我寫稿的每一首歌和每一個有冷氣的空間。上禮拜聽說阿鎮漲價了，悲報。

林文平。（圖／林文平提供。）

優勝獎 五位

●郭宇恩〈蔡女士的うち都是からす〉

獎學金一萬元，獎牌一座

西元2007年生，高雄中學三年級，即將就讀台大牙醫系。在暑假期間很認真地曬了高雄的太陽，變得更眷戀這個地方了。（跟大家說，學校附近的阿梅早點賣的蛋餅是世界上最好吃的蛋餅。）

●張翊慈〈演化之必然〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2006年生，北一女中三年級，即將就讀北醫醫學系。第一次寫這種新詩，寄出前根本不敢讀第三遍。以後讀生物學不能討厭演化了。

「完美的人不需要快樂吧？」

還沒辦法好好回答這個問題，可是很希望你們都不完美但幸福快樂地存在。

●吳定豊〈牙醫〉

獎學金一萬元，獎牌一座

西元2008年生，現就讀中大壢中二年級，喜歡文學、創作，想一輩子和文學有所牽連。

●陳彥妤〈毒樹〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2006年生，馬公高中十二年級。

●張維真〈劣種〉

獎學金一萬元，獎牌一座

西元2008年生，現就讀員林高中二年級。曾經在美術班奮鬥過幾年，現在轉戰文字戰場。喜歡看也喜歡寫懸疑、驚悚、諷刺風格的作品，對「人性多黑」這件事特別感興趣。此人覺得是寫作是一場有點壞心眼但充滿樂趣的遊戲，並希望能創造出讓人懷疑人生的作品。

●蘇宥丞〈烏鴉與金針花田〉

獎學金一萬元，獎牌一座

西元2007年生，現就讀高雄中學二年級。一名平平無奇的高中生。

喜歡貓、愛情、天使、夢想，以及一切擁有或不擁有的事物。