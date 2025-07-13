聯副／北市閱讀寫作協會「2025生活寫作班」招生

台北市閱讀寫作協會「生活寫作班」今年邁入第二十二年，全面啟動現場授課與線上直播、回播，實體與雲端同步進行，寫作學習及體驗無遠弗屆。8月6日起至11月19日（每周三上午10-12時）開課，全期十五堂，由十五位老師親自指導，帶領書寫並點評。意者請洽協會臉書：https://www.facebook.com/TWLA2010。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News