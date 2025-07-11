陳柏煜／習作
聽說，年輕的達文西
花了三年
在韋羅基奧的畫室學習
只畫雞蛋。於是他想
為每天從他的床邊離開的
男孩（不見得是同一位）
速寫兩人的親吻。可以陪我
練習嗎？他可曾禮貌詢問
還是僅憑記憶走私。兩顆
男性頭顱。年輕男人的頭顱。
兩個親吻的男人。細小的點
串成的線，在空白的閣樓。
皮膚。可以出版
可以拍賣。練習的
雞蛋，此刻高貴像
交心的腦袋，下刻就
橫流淫慾的蛋黃和蛋白……年輕的
安迪．沃荷喜歡
在不吸水的線稿上塗墨水
再將這張紙與另一張紙
小心黏貼。親吻是
轉印的墨跡。細小的點
串成強弱痙攣的線
看看他們
留在
枕頭上的
凹痕
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