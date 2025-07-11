陳柏煜／習作

聯合報／ 陳柏煜

聽說，年輕的

花了三年

在韋羅基奧的畫室學習

只畫雞蛋。於是他想

為每天從他的床邊離開的

男孩（不見得是同一位）

速寫兩人的親吻。可以陪我

練習嗎？他可曾禮貌詢問

還是僅憑記憶走私。兩顆

男性頭顱。年輕男人的頭顱。

兩個親吻的男人。細小的點

串成的線，在空白的閣樓。

皮膚。可以出版

可以拍賣。練習的

雞蛋，此刻高貴像

交心的腦袋，下刻就

橫流淫慾的蛋黃和蛋白……年輕的

安迪．沃荷喜歡

在不吸水的線稿上塗墨水

再將這張紙與另一張紙

小心黏貼。親吻是

轉印的墨跡。細小的點

串成強弱痙攣的線

看看他們

留在

枕頭上的

凹痕


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