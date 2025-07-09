吳方／〈釵頭鳳〉，以及岳飛的〈滿江紅〉

本無暇寫長文，但看了報載〈釵頭鳳〉的評論，以及日前一篇對岳飛〈滿江紅〉的臆測，很想說一下。我有不一樣的想法，〈釵頭鳳〉和〈滿江紅〉，我自己也填過，若從填詞的角度來看，是否可以更貼近作者的視角？

先說〈釵頭鳳〉。侯先生認為陸游的詞不夠細膩。細不細膩，見仁見智。竊以為：陸游的詞怎會不細膩呢？光是〈釵頭鳳〉的「錯！錯！錯！」「莫！莫！莫！」便包含了多麼複雜的情緒！多少無奈不甘、悔恨傷心都在其中，且綿長無盡……這裡的疊韻要用入聲韻，〈釵頭鳳〉難在此，它要叶入聲韻！而入聲韻可用作感嘆的疊字太少了，陸游已用掉最好的一組疊字！故他的「錯！錯！錯！」「莫！莫！莫！」成了千古絕唱！已無法超越。

唐琬要和他，怎麼辦呢？入聲字已用無可用，故唐琬改以平聲韻代入聲韻，這是可以的。而平韻裡，唐琬用了最好的「難！難！難！」，真是天才！不單吻合她的心境，且愁腸百結，意緒無窮，恰可與「錯！錯！錯！」「莫！莫！莫！」相和，也同樣沒有更好的了。

但問題來了，後半「怕人尋問，咽淚裝歡；瞞！瞞！瞞！」──我想唐琬應是不太滿意的，連我都不太滿意。趙士程很疼惜她，她不會想要如此寫；可是叶第七部寒韻，也同樣沒有更好的疊字可用了！只有「瞞！瞞！瞞！」差強人意。我猜她應有向趙說明，趙胸襟寬大，豈有不從之理？而南宋士子無人不會填詞，即不善填，亦不致不會填。趙也知陸游的「錯！錯！錯！」「莫！莫！莫！」是難以再和了，當見到唐琬竟想出「難！難！難！」「瞞！瞞！瞞！」，驚豔之餘，想必大為佩服，是以不但讓唐琬相和，還幫唐琬傳出去。

可是，就詞意言，唐琬自己必然仍不滿意。對於這闕相和的〈釵頭鳳〉，她應是有遺憾的；但倉促寫就，兼之傷心難過，實無法再靜心思考，因就此定稿……不過，其實是有一個法子的。不算取巧。可時間太緊迫了，唐琬沒想到。若給她多一點的充裕時間，我相信她一定會想到！可惜當時一團混亂，她根本已無從思考。

什麼法子？很簡單，只要把前半的「難！難！難！」換到後半，「瞞！瞞！瞞！」改到前半即可！其他字詞只要稍加潤飾調整，對她來說很容易。如這樣一對調，整闕詞的重心就移到了後半，最後的詠嘆便成了「難！難！難！」，比陸游的「莫！莫！莫！」毫不遜色呀！各有千秋。

「瞞！瞞！瞞！」「難！難！難！」會比「難！難！難！」「瞞！瞞！瞞！」更為言有盡而意無窮，那哀愁更為不絕如縷……可惜太倉促了，唐琬沒想到。但目前這樣也很好，可因此更加體會到唐琬悲傷當下是如何的紛亂情緒，以致沒想到這個法子。

侯先生稱：陸游這樣填應知會引發何種反應？這是以現代人的思維去套在南宋了！古代的思維和現代不同，只有現代人才一夫一妻，反比古代嚴苛得多。古代文人習於在景點壁上題詩抒懷，贈詩酬答，蔚為風尚。只是寫詩寄情而已，並未逾越，甚且還可傳為佳話。古今大不同，侯先生過慮了。

唯一只是：唐琬這樣寫，應會對趙士程有所歉疚；因此我才推測：她應有向趙開誠布公，他們之間應早已互相包容，存在某種默契。趙士程也感於她的專情並敬重她，唐琬死後，趙母命趙再娶，趙違母命，甚且終身未再娶。

三個深情人，一段傷心事。陸游的沈園二首，如唐琬看到，當更為安慰。若趙士程看到，應也心有戚戚焉吧？「傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來。」──這，豈會不細膩呢？豈能不動人？不愧為南宋第一大家！陸游的深情狂放，直到八十五歲重遊沈園仍續作〈春遊〉：

沈家園裡花如錦， 半是當年識放翁。 也信美人終作土， 不堪幽夢太匆匆。

──他已八十五，仍念念不忘唐琬，看了都要哭了。

●

以上是〈釵頭鳳〉，現在說岳飛的〈滿江紅〉。當日見報載，想寫卻未寫，現只記得大意，該文是推測我們熟知的〈滿江紅〉應非岳飛親筆，而是屢屢流傳時，旁人的偽託。

我又有不一樣的想法了。我認為我們熟知的〈滿江紅〉，確實是岳飛親筆！他應該是改了數次之後，最後終於滿意了，以此作為定稿！這也就是傳誦千古的〈滿江紅〉！

若以填詞者的思維來想，首次填成多半是不滿意的！好句往往在靈光乍現時迸出來。初稿填成，有些地方卻不滿意；那麼後來，某個靈感啟發，忽想到好句，要不要改？──當然要！只要尚未集結成書，成書之前，可不斷修改，改到自己滿意為止！

從報載文章我們可看到：〈滿江紅〉有好幾個版本出現，很多都很近似，一直到最後一個版本──這顯而易見，是岳飛自己一直在修改！只要自己填過詞就知道了，又想到更好的句子，我改不改？當然改！岳飛也是，他沒有理由不改到自己滿意。

而從文辭看，岳飛並不如許多人推想：他是武將，不善詩文。岳飛並非一介武夫而已。我們看他的〈小重山〉：

昨夜寒蛩不住鳴。驚回千里夢，已三更。起來獨自繞階行。人悄悄，簾外月朧明。 白首為功名。舊山松竹老，阻歸程。欲將心事付瑤琴。知音少，弦斷有誰聽。

──瞧，看他的文辭，才華橫溢！岳飛可謂文武雙全。雖然〈小重山〉內斂，最後定稿的〈滿江紅〉慷慨激昂，但內斂者未必不能寫豪邁的詩詞。就文辭來看，我不會懷疑這闕〈小重山〉和世人熟知的最後定稿〈滿江紅〉非出自同一人手筆。

對的，我認為「怒髮衝冠，憑欄處、瀟瀟雨歇。」那闕〈滿江紅〉確是岳飛自己修改的最後定稿！

以上均屬個人意見，謹供參考。