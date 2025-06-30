聯副／石曉楓創作及論著展
金門睿友文學館（金門縣金沙鎮碧山1號）將於7月2日至9月28日，舉辦「我欲以文學織錦──石曉楓創作及論著展」，展出台灣師範大學國文系教授石曉楓歷年來之創作、學術論著與照片、手稿等。並於7月2日下午兩點，在睿友文學館廣場舉行開幕式。活動由金門縣文化局指導，金門睿友文學館主辦，胡璉文化藝術基金會、金門縣采風文化發展協會、碧山東店社區發展協會協辦。文學館開館時間為8:30-12:00，13:30-17:00（周四休館），歡迎藝文界人士共襄盛舉。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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