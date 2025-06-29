eL／要記得
要記得那些寫樹的詩人，因為
他們喜歡雲並且捨得
慢慢的散步
靜靜的看湖
他們的詩句簡短
偶爾也引用清澈的隱喻
霧在他們的詩裡，薄薄的
陰影在他們的詩裡，亮亮的
他們看為珍貴的事物
是生活裡的失敗與隔天的晨光
是訪談途中突然來的一場雨
是給他們沙發抓出各種生命線的貓咪
午後，他們睡午覺、作拼貼
也有的坐在咖啡館發呆、抽菸
或者就只看著書的目錄以及看向窗外
（其實多數時候，他們不寫詩）
他們清理舊物──那些獎座與紀念品
他們回收垃圾──那些文輯與海報
而那些簡介寫得落落長
羅列各種獎項並一直
出席頒獎典禮與各種集會的詩人
就忘掉了吧
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