要記得那些寫樹的詩人，因為

他們喜歡雲並且捨得

慢慢的散步

靜靜的看湖





他們的詩句簡短

偶爾也引用清澈的隱喻

霧在他們的詩裡，薄薄的

陰影在他們的詩裡，亮亮的





他們看為珍貴的事物

是生活裡的失敗與隔天的晨光

是訪談途中突然來的一場雨

是給他們沙發抓出各種生命線的貓咪





午後，他們睡午覺、作拼貼

也有的坐在咖啡館發呆、抽菸

或者就只看著書的目錄以及看向窗外

（其實多數時候，他們不寫詩）





他們清理舊物──那些獎座與紀念品

他們回收垃圾──那些文輯與海報





而那些簡介寫得落落長

羅列各種獎項並一直

出席頒獎典禮與各種集會的詩人

就忘掉了吧



