聯副／徵選本年度「優秀青年詩人獎」
由中華民國新詩學會主辦2025年「優秀青年詩人獎」，即日起至12月31日徵選，並將於明年詩人節大會中頒獎，歡迎各詩刊、詩社推薦，亦可自行推薦（凡年齡四十五歲以下的新詩創作者）參與，請將詩集或作品（已、未發表均可），參選者需將個人詩集或作品剪貼（自留底稿，恕不退件）及簡歷：身分證影印一份，經由e-mail：wangliti@ms4.hinet.net傳送。寄台北市郵政信箱13之95號「中華民國新詩學會」收，或電02-2363-8684洽詢。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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