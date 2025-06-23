陳育律／大安
遺忘開始發生之後
你慢慢想起一些事情，比如
精油的味道變了，雨季應該要來
連續劇才追到三分之二
咖啡罐替你吃過藥，如今空了
想起養在陽台的盆栽
需要水，和你一樣
你照常出門。買重複的書，
見那幾個朋友，看同一部電影，
記錄溫度和今天從哪個場景
開始哭，浪費很多水
維持這一成不變的
你曾想要改變的生活
逃走的夏天找過你，在路口
樣貌及出場方式那麼普通
現在好嗎，他問
你想起自己可能並不好
覺得口乾舌燥
風一吹，最外面那層掉了下來
偶爾夜裡乍醒，感覺沙啞
沒有塗到精油的皮膚彷彿又要
脫落，日子翻開狡黠的溝
你聽見自己的聲音迴盪在縫裡
──真的不可能了嗎？
──是不是努力得不夠？
開燈，拿出從前練琴的節拍器
調整呼吸，列出待辦事項：
找一個乾淨的玻璃瓶
把自己裝進去，定時澆水
擺在有窗和管理員的房
逛書店
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