▋宛如壁虎

我從你眼睛裡看到了時光的深淵

在夜最深的時刻

我讀到死亡，我讀到誕生，我讀到

有人從夢中走過

寂靜，宛若沉思，宛若燈的熄滅

那些哀傷如斷尾的日子，重新開花

在這午夜，我渴望

有鐘聲從我體內響亮地敲起，有光

照出我心中的淚

我將世界匿藏在一首詩裡，許多名字

都被覆蓋，在白髮

皚皚的雪色裡面，我終於讀懂了

遺忘的詞語

壁虎，壁虎

我洞穿了你眼睛裡生之畏懼，因為

同類，我們避光

遁向了生死趨一的黑暗





▋蚯蚓

從黑暗裡再生肉體，一節斷章

向生命領取

光，書寫生活裡深度的艱難

無可迴避的扭曲

在翻頁裡會遇到悲傷，卑微

蜷縮於時間偏旁

安靜於一種古老存在的滄桑

許多縮寫的心事

只有泥土才懂得讀取，樸素

如愛，同體

繁殖出了宇宙深奧的祕密

而黑和黑磨出的詞語，無需

繁複的修辭

卻是存在的隱喻



