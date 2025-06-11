辛金順／動物之兩種
▋宛如壁虎
我從你眼睛裡看到了時光的深淵
在夜最深的時刻
我讀到死亡，我讀到誕生，我讀到
有人從夢中走過
寂靜，宛若沉思，宛若燈的熄滅
那些哀傷如斷尾的日子，重新開花
在這午夜，我渴望
有鐘聲從我體內響亮地敲起，有光
照出我心中的淚
我將世界匿藏在一首詩裡，許多名字
都被覆蓋，在白髮
皚皚的雪色裡面，我終於讀懂了
遺忘的詞語
壁虎，壁虎
我洞穿了你眼睛裡生之畏懼，因為
同類，我們避光
遁向了生死趨一的黑暗
▋蚯蚓
從黑暗裡再生肉體，一節斷章
向生命領取
光，書寫生活裡深度的艱難
無可迴避的扭曲
在翻頁裡會遇到悲傷，卑微
蜷縮於時間偏旁
安靜於一種古老存在的滄桑
許多縮寫的心事
只有泥土才懂得讀取，樸素
如愛，同體
繁殖出了宇宙深奧的祕密
而黑和黑磨出的詞語，無需
繁複的修辭
卻是存在的隱喻
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