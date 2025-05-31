蔡莉莉／那一條長長的藝術家路

那是許多許多年以前，在畫室一隅，十幾歲的我，還在慢慢地長大，非常注意聽色彩的聲音，線條的聲音。彼時，《藝術家》雜誌是我接收藝術訊息的主要頻道。

許多許多年以後，在遠遠的太平洋彼岸，我慢慢建立起自己的繪畫小世界。回到台灣，我依然關心遠方的聲音，世界藝術的遞邅，每個月《藝術家》雜誌信守地傳來藝術動態，從不失約。

後來，我經歷一次次的個人畫展和書籍出版，《藝術家》不再只是我張望世界的窗口，我慢慢發覺眼前展現一個更加開闊的世界，即使是小小的聲音，也能因為《藝術家》而被看見。

出書前校稿，我經常從母校師大美術系一路散步到《藝術家》出版社，走到金山南路口時，眼光總會望向路牌。「藝術家路」這四個字以瘦金體寫成，是莊嚴先生為《藝術家》的封面題字。這路牌不僅標記台北市政府文化局對《藝術家》視覺藝術貢獻的譽揚文，也見證《藝術家》嚴整書寫台灣當代美術史長達半世紀的默默耕耘。

辦雜誌，是一件很寂寞的事。我可以想像，何政廣社長應當是受使命感所驅使，才會選擇這一條孤獨而美麗的路。

《藝術家》創刊於1975年六月，以可讀性高的親民性格與前瞻性的觀察視野，帶領台灣美術走向國際化，始終是台灣最厚、最久、最有影響力、最具美學價值與文化關懷的一本藝術雜誌。除了金鼎獎之外，2012年《藝術家》獲選全球十大頂級藝術雜誌，開展出美術雜誌另一種意義與格局。

《藝術家》內容專業多元，舉凡藝術新聞、藝術評論、文物鑑賞與市場、國際大展、西洋藝術思潮、台灣美術發展、中日韓東南亞印度中東藝術、博物館美術館巡禮，到各種藝術形式的關注，無不兼具深度廣度，符應時代脈動，使讀者透過雜誌的閱讀，走入美好豐盛的藝術樂土。

2014年，我以作者身分出席《藝術家》於台博館小白宮舉辦的四十周年社慶。《藝術家》出版社編纂《台灣當代美術通鑑：藝術家雜誌40年版》，自1975年到2014年世界藝術的變化脈絡清晰可見，與《藝術家》1992年出版的《台灣美術全集》、2004年的《台灣當代美術大系》同樣具備學術研究史料的功能。

轉瞬，《藝術家》創刊五十周年，五十年的朝陽和落日，照在盆地城市裡一條長長的路，一條走不盡的藝術長路。想起《藝術家》的創刊語：「人生因藝術而豐富，藝術因人生而發光。」我彷彿看見地平線上湧現一道光，照亮地上深深淺淺的足印，像是對世界許下的美麗承諾，鐫刻在心底，永遠不忘。