余佩珊／永生花
匠人選中那時
汝等互相凝視
非關大自然的科技
留下了關於自然
最美的一飾
在永生的廢墟上沉沉展示
每個等待都不屬於你
每種季節不過是，快閃過客
花魂遠離，花香盡逝
起價，入室，上供，擺設
看遍管弦嘔啞，淡瞟奼紫嫣紅
派對中，有人笑著收下
有時歡喜，經常嫌棄
水晶玻璃盒子，在博物館中龜裂
匠人已經分解為土壤中的微量元素
花神早就遠離，成為實驗室的蒐藏
那對鴛鴦，曾經精心捧誓
分離幾重天，結緣多少世
那間花店哦，牌匾輪迴出師
永生花，佇立在滄海與桑田
迴旋的時間之外
無極綻放
不疾，實在不急
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