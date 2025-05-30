匠人選中那時

汝等互相凝視

非關大自然的科技

留下了關於自然

最美的一飾





在永生的廢墟上沉沉展示

每個等待都不屬於你

每種季節不過是，快閃過客

花魂遠離，花香盡逝

起價，入室，上供，擺設





看遍管弦嘔啞，淡瞟奼紫嫣紅

派對中，有人笑著收下

有時歡喜，經常嫌棄

水晶玻璃盒子，在博物館中龜裂

匠人已經分解為土壤中的微量元素

花神早就遠離，成為實驗室的蒐藏

那對鴛鴦，曾經精心捧誓

分離幾重天，結緣多少世

那間花店哦，牌匾輪迴出師





永生花，佇立在滄海與桑田

迴旋的時間之外

無極綻放

不疾，實在不急



