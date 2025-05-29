簡政珍／春之祭禮
迎春需要什麼儀式？
難道是思緒泉湧時電腦當機？
這是它的惡作劇？
還是自己迫不及待想寫一首詩？
也許它從我的指尖
感應到掌紋流轉的模式
也許它正從我的觸感中
孕育DeepSeek的誕生
只是它無法透過我眼球
看到空氣中飄揚的絨毛
如何牽引夕陽變臉成閃電
踏過血流成河的戰場後
有人期待翻紅
有人忌諱江山變了顏色
有人擔心洗刷人間的原罪後
我們將成空
這時節，綠色覆蓋大地
但是甩不開藍天設計的陰影
日光慌忙布置蒼白的天機
但，那四根煙囪
雄壯威武的排泄
才是真正的
春之祭禮
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