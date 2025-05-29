簡政珍／春之祭禮

聯合報／ 簡政珍

迎春需要什麼儀式？

難道是思緒泉湧時電腦當機？

這是它的惡作劇？

還是自己迫不及待想寫一首詩？

也許它從我的指尖

感應到掌紋流轉的模式

也許它正從我的觸感中

孕育DeepSeek的誕生


只是它無法透過我眼球

看到空氣中飄揚的絨毛

如何牽引夕陽變臉成閃電

踏過血流成河的戰場後

有人期待翻紅

有人忌諱江山變了顏色

有人擔心洗刷人間的原罪後

我們將成空


這時節，綠色覆蓋大地

但是甩不開藍天設計的陰影

日光慌忙布置蒼白的天機

但，那四根煙囪

雄壯威武的排泄

才是真正的

春之祭禮


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