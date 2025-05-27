張錯／獨自
獨自於乾淨明亮地方
觀看清掃器來回
掃刷蔚藍水池汙垢；
它貼地蛇行像是
一座記憶消滅器
把骯髒往事吸走。
獨自坐在樹䕃咖啡屋
一個老人夜飲白蘭地
緩啜往事，他若博學
定知〈荒原〉首句
殘酷不是月分
而是青春流逝的驚醒
不堪負荷生命的輕浮
隨著時光見證生死。
回憶曾經某時某地
在西班牙馬德里鬥牛古城
鬥牛士身披金絲猩紅外套
冷靜沒有任何惡意
躲過對手橫蠻衝撞
手中利劍同時插入。
附記：海明威短篇〈一個乾淨明亮地方〉（‘A Clean, Well-Lighted Place’），一個老人在乾淨明亮咖啡屋獨飲。「荒原首句」指艾略特長詩《荒原》（The Waste Land）首句「四月是最殘忍的月分」。里爾克名詩〈鬥牛〉 （‘Corrida’），提及西班牙鬥牛士身穿金絲猩紅外套。
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