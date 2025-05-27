張錯／獨自

聯合報／ 張錯

獨自於乾淨明亮地方

觀看清掃器來回

掃刷蔚藍水池汙垢；

它貼地蛇行像是

一座記憶消滅器

把骯髒往事吸走。


獨自坐在樹䕃咖啡屋

一個老人夜飲白蘭地

緩啜往事，他若博學

定知〈荒原〉首句

殘酷不是月分

而是青春流逝的驚醒

不堪負荷生命的輕浮

隨著時光見證生死。

回憶曾經某時某地

在西班牙馬德里鬥牛古城

鬥牛士身披金絲猩紅外套

冷靜沒有任何惡意

躲過對手橫蠻衝撞

手中利劍同時插入。


附記：海明威短篇〈一個乾淨明亮地方〉（‘A Clean, Well-Lighted Place’），一個老人在乾淨明亮咖啡屋獨飲。「荒原首句」指艾略特長詩《荒原》（The Waste Land）首句「四月是最殘忍的月分」。里爾克名詩〈鬥牛〉 （‘Corrida’），提及西班牙鬥牛士身穿金絲猩紅外套。

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