聯副／電影三行詩優勝作品

此次共有482篇來稿，由複審曹馭博圈選出50首，決審凌性傑圈選優勝作品共10首。

1. 〈針灸〉李俊毅

無從得知不歪斜的世界

是否不疼痛也不汙穢

那會更好一點嗎

註：電影《河流》





2. 〈你還好嗎？〉藝式酪梨

一片落葉

一場不期而遇的小雨

在信箱裡堆積成雪

註：電影《情書》





3. 〈蝴蝶〉王淨薇

當你的睫毛搔癢我的手臂

整個山谷為之震動

我感覺蝴蝶在飛

註：電影《廣島之戀》





4. 〈平行線〉蔡興祥

是誰天真地以為

只要爬上了屋頂

就有機會打破傳統

註：電影《屋頂上的提琴手》





5. 〈關於我愛你〉氵皮

未曾踏足的山洞，埋葬了我的影子

試圖尋回過去

卻在雪融時，看見自己

註：電影《雪水消融的季節》





6. 〈於此終結〉我愛竹鼠竹鼠愛我竹鼠發大財

在原子與原子的碰撞間

有靈魂永遠於此停駐

傾聽原爆後的哀悼

註：電影《奧本海默》





7. 〈老去〉柯琳

我們並肩，閱讀遠方同一片浪

交換餘光如一句謎語

在充滿謊言的器皿中緩慢老去

註：電影《楚門的世界》





8. 〈淚〉Chen Amber

彗星熨過夜的摺痕

在黃昏解開時間的結

你的名字在掌心溶成不捨的淚

註：電影《你的名字》





9. 〈迷茫〉輕舟

失速的車子逸出跑道

迷航的船隻試著找尋燈塔

目的地還待確定

註：電影《畢業生》





10.〈不曾過去〉楊諺珽

無心的大火其實是浪

隨時間連綿，反覆

焚燒一整座海洋的淚

註：電影《海邊的曼徹斯特》



