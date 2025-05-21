林沈默／六十借劍
童年鑄劍，
江湖是一片牛草埔。
菅蓁葉軟軟、利險險，
臭頭囡仔捽甲面貓貓。
對日頭赤豔，
鬧到天星閃閃。
少年背劍，
江湖是一堆武俠冊。
是非烏白、隨心發芽，
劍鞘出門、唯我獨尊。
毋知天偌懸？
地到底有幾斤？
文青試劍，
江湖是一窟醉月潭。
劍花如夢、恩怨交纏，
風也微微、雨也綿綿。
情仇斬袂離，
血絲誤染相思。
中年出劍，
江湖是一座絕魂嶺。
正邪兩道、追聲殺影，
刀光照路、決鬥賭命。
大戰百回合，
無人輸無人贏。
六十借劍，
江湖是一陣雪飄飄。
刀鋩鈍了、心頭猶擽，
將時只好參詳風獅爺。
寒氣變和氣，
冷兵器舞通宵。
註：菅蓁（kuann-tsin），芒草，葉如利刃。臭頭囡（gín）仔，形容鄉間小孩。捽（sut）甲面貓貓，揮打刮傷，變成花貓臉。背（phāinn），背負。劍鞘（siù），劍套。毋知天偌懸（guā-kuân），不知天有多高？斬袂離，斬不斷。刀鋩（mê）刀刃。心頭猶擽（iu-ngiau），心頭還癢，喻不甘寂寞。將時（tsiòng-sî），「這當時」的連音字。冷兵器，此處指借寒流當兵刃。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言