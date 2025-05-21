陳其豐／中年寫作的心法

2025年4月25日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請陳夏民與鄭聿對談，騷夏主持。三人結識於東華創英所，活躍於出版與創作領域，本場延續「文學相對論」主題〈誰偷走我們的時間？〉，談論步入中年的生活與創作。

「中年對我而言是一場幻覺」，鄭聿說，儘管身體與生命經驗推進著年齡，他卻不願被年齡定義。他慶幸自己仍持續創作，隨時與身體對話，覺察自我。陳夏民認為，中年未嘗不是新的起點，「從現在開始，我已經準備好去做想做的事了」。回顧創辦獨立出版社十五年來的疲乏與消磨，他反思自己「為何會把喜歡的事情做到恨」，並將其中體悟寫入《工作排毒》。騷夏同樣感知中年後的身體變化，開始規畫「第三人生」，期望自己更博學、雜學，未來人生才能更有趣。

隨後，鄭聿朗讀〈四十歲了〉，這首詩是他接近三十歲時遙想的未來。《玻璃》出版後，鄭聿中斷了近十年的創作，如今年齡更長，暫離職場，反倒找回創作的熱情，「應該努力寫出多年來想實踐的作品」。陳夏民則朗讀〈越是低潮，越是要好好吃飯〉，提醒自己無論多忙都要找一張大桌子：「懷抱敬意吃下所有的食物，在被世界拒絕的時候，實現對自己最基本的款待。」

談及工作與創作的平衡，騷夏擔任出版社企畫時工作繁瑣，眼見同輩創作者持續出書，曾產生自我懷疑。直到她嘗試以工作為觀察人間的窗口，才重拾規律創作。陳夏民曾陷入「不只編書，也要創作」的焦慮而受傷，後來體悟到每本編輯、出版的書也是創作，從而放過自己。擔任編輯時，鄭聿長期服務其他創作者，讓他更傾向於持續緩慢地寫作。近年重拾密集創作的節奏，他反而找出了結合工作與創作題材的方法，「似乎又能重回職場了」。鄭聿接著朗讀〈無業者通勤〉，表述自己某段無業時期的心情。

聊起近期新作，鄭聿的《普通快樂》並不是要定義快樂，而是關注某些讓自己心安的珍貴日常。此書曾考慮叫《小眾運輸》，最後擔心銷量也太小眾而作罷。陳夏民區分自身寫作為「與大家溝通」及「為自己服務」，兩者同樣重要。他朗讀新作《迷信的無神論者》後記〈只是需要一個說法〉，在書中斟酌生活與寫作倫理等各種「界線」。〈迷信的無神論者〉記錄他的廟宇經驗，無論有沒有信仰，向神祇訴說的過程，也整理思緒、釋放情緒的方式之一。騷夏的《人生喜事》則以「喜事」的態度看待生命中所有事情，從而理解，「放過自己就是一件喜事」。

關於高峰與低谷的心法，鄭聿朗讀詩作〈鐵匠〉：「也有彎曲至斷裂時刻／不可延展的／我與你的意志」。陳夏民則朗讀〈不要讓它斷掉〉：「趁著自己還喜歡，我會多努力一些，也因為這麼努力了，所以可以稍微放鬆，期待明天以後所有即將發生的好事。」那麼，遇到不想努力、無法創作的時候該怎麼辦？鄭聿分享，無法輸出時，不妨就專心輸入，閱讀、關注有興趣的事物，創作能量終會再次爆發。陳夏民回應，能量有高有低，不需要永遠高漲，若能建立屬於自己的生活規律，就是「人生喜事」。