徐望雲／岳飛留下的問題：是媽媽刺的字？〈滿江紅〉真是偽作？

岳飛一生的豐功偉業，對照他生前遭秦檜等人誣陷而被宋高宗賜死的悲慘際遇，任何人聽了都會慨嘆。

在他被殺多年後，宋孝宗為其平反，追諡武穆，後被追贈太師，宋寧宗更封他為「鄂王」（註1），後世多稱呼他岳武穆、武穆王，甚至為他立廟（例如杭州就有岳王廟），將其神格化。也就是因此，岳飛一生經歷的事，彷彿也成了華人的「共同記憶」了。

歷史上這樣的人，往往也會因正史的記載和稗官野史的穿鑿附會，讓他某些事蹟，或被誇大、或被扭曲，甚至被誤會。

岳飛一生就有兩件事蹟，一直或曾經，被學者打上問號看待，第一件就是他的母親是否真的為他在背上刺了「盡忠報國」（註2）。

▋刺字之謎

據說岳飛從軍前，他媽媽叫他把衣服脫了，拿起針和筆，在他的背上刺了「盡忠報國」，鼓勵他為國家犧牲，因此，「岳母刺字」成了古往今來，忠孝兩全的典型。

這件事，得分兩個層次來講，首先，他身上有沒有刺字。

這個答案比較肯定：有！

元朝丞相脫脫編寫的《宋史列傳第一百二十四．岳飛傳》提到：

（秦）檜遣使捕飛父子證張憲事，使者至，飛笑曰：「皇天后土，可表此心。」初命何鑄鞠之，飛裂裳以背示鑄，有「盡忠報國」四大字，深入膚理。

秦檜派人去抓捕岳飛（父子），使者找到岳飛後，岳飛知道秦檜要抓他，就大笑說「皇天后土，可表此心」。

然後有個叫何鑄的人去審問他，岳飛脫了衣服，讓何鑄看他的背，有「盡忠報國」四個字，每個字都穿透了皮膚。

但《宋史》沒有提岳飛背上的字是誰刺的。於是就來到問題的第二個層次：是誰刺的？

事實上，在《宋史》之後，就沒有人再提岳飛背上的刺字，甚至之前在宋人的筆記和野史都沒有記載，連岳飛的孫子岳珂（岳飛第三子岳霖的兒子）所著的《金陀粹編》也沒有記錄。

「岳母刺字」說法最早見於《唐門岳氏宗譜》，也算是岳飛的家譜，修於明太祖洪武十五年（1382年），它把岳飛列入「一世祖」，並指出「靖康初，岳飛始見宋高宗；母涅其背『盡忠報國』」，這個「涅」就是刺字或紋身的意思。

不過，要知道，岳飛是在1142年除夕夜被殺，到《唐門岳氏宗譜》修成的1382年，中間隔了整整二百四十年，沒人提過「岳母刺字」。

而這份家譜也是在《宋史》於元順帝至正三年（1343年）完成之後近四十年，才突然冒出並記載了「岳母刺字」這事。我的初步判斷是，岳家宗族見《宋史》提到岳飛背上有「盡忠報國」四字，為了光宗耀祖，凸顯岳母的深明大義和岳飛的「孝順」，便給《宋史》那「盡忠報國」四個字加油添醋。

事實上，「岳母刺字」除了《唐門岳氏宗譜》，在外面沒有人提，例如，明憲宗成化年間流傳的《精忠記》（作者姚茂良），也僅提及岳飛背上有「赤心救國」字樣。

嘉靖三十一（1552年）熊大木的《大宋中興通俗演義》（又名《武穆精忠傳》、《大宋演義中興英烈傳》、《武穆王演義》等）記有岳飛見湯陰家鄉有人因生活所迫，聚嘯山林，為自勉並勉勵大家要勤勞刻苦，於是請工匠在背上刺下「盡忠報國」四字。

看吧！即使是野史小說，也沒提那四個字是岳飛媽媽刺的。看來，自1382年岳家宗譜上提到岳母刺字的事之後，彷彿就是岳姓宗族自家說說，然後再慢慢傳出來（或明末或清初），久而久之，就被「有心人」拿來作為媽媽教兒子要一心報國的「教忠教孝」的樣板了。

國立故宮博物院館藏〈宋高宗賜岳飛手敕〉卷。（圖／取自維基）

▋多半請他人刺字

既然確定有刺字，《宋史》只是沒提是誰刺的，那麼岳飛媽媽有沒有可能刺這四個字呢？

我個人認為，基本不可能。

首先，岳飛母親（據說是姚氏）在正史上並未記載，但相信是普通婦女甚至農家婦女的可能性較大，在宋朝那個時代，別說普通人家，即使官宦人家的小姐，受教育機會都不大，因此，合理推論，岳母不大可能識字，頂多粗識幾個大字。「盡忠報國」四字中，除了那個「忠」字比較好寫之外，其他三個字，都是筆畫較多，理論上，岳母會寫的可能性很小。（當然你也可以拗說，是岳飛先寫好，再讓媽媽照著刺字。）

再者，紋身刺青，本就是個技術活，沒有學個一年兩年是做不好的。如果岳母沒這方面的專業，刺出來的字歪七扭八，還讓兒子白痛了一場，就省了吧。

關於技術活，我看到網路上有支持岳母刺字的人說，在宋朝，刺字並非技術活……云云，事實上，至少從唐朝起，刺字就是技術活了。

唐朝詩人段成式寫的《酉陽雜俎》一書，有一篇章叫〈黥〉，裡面就講了一些刺字紋身的故事，有的相當高雅。

隨舉書中一例吧。有個叫葛清的人，超喜愛白居易的作品，他在自己身上紋了三十多首白居易的詩意，甚至能反手指著背部某一處的畫，畫的是哪一句詩。

段成式親自去看了，看見紋著一個人在菊花叢裡端著杯子，葛清說，那指的是元稹的詩句，「不是此花偏愛菊」。

可見得早在宋朝之前的唐朝，刺字紋身就是一門學問了，唐朝都能刺畫，到了宋朝，只有可能更精進，不是人人拿起針來都能刺的，不管是圖畫或詩句，都很不容易，岳母沒有三兩三，恐怕沒有這個勇氣拿自己兒子來亂刺，留下「滿背血紅」（不是〈滿江紅〉）。

如果要我猜的話，我是比較傾向於岳飛找了人，有可能是專業的紋身師，或者他麾下懂刺青的軍人所刺，以此來表達他的忠心，但被宗譜誇張成是他媽媽刺的，來表彰（岳家）母子都是愛國之人。

▋〈滿江紅〉的作者之疑

第二件打問號的事蹟是，岳飛究竟是不是〈滿江紅〉的作者。

兩岸中學生多半讀過〈滿江紅〉這闋詞：

怒髮衝冠，憑欄處、瀟瀟雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒、白了少年頭，空悲切。 靖康恥，猶未雪。臣子恨，何時滅？駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。待從頭、收拾舊山河，朝天闕。

如果你查維基百科，會看到這一段話：「此詞是否為岳飛作，未有定論。一說為明人假借岳飛之名而作。亦有不少人如余嘉錫和夏承燾等懷疑作者另有其人……而宋遼金史專家鄧廣銘與王曾瑜等則考據岳飛確有作〈滿江紅〉。」

濃縮成一句話就是，這闋詞是否岳飛所作，存疑。

主要的理由，我們以余嘉錫在《四庫提要辨證》中的說法為例，他直指〈滿江紅〉是明朝人偽作，這闋詞最早是明朝弘治十五年（公元1502年），浙江提學副使趙寬書寫在岳廟詞碑上後，才出現在江湖。

到了嘉靖年間。大學士徐階寫了一本《岳武穆遺文》，書中也提到趙寬的事。然而怪的是，如果這闋詞好棒棒，那麼從岳飛蒙冤被殺到明朝弘治年間大約三百六十年內，怎麼會沒有宋、元文人記載或評論這闋詞？

最重要的是，連岳珂的《金陀粹編》都沒有記錄這闋詞，要知道岳珂是岳飛的金孫，如祖父有那麼好的詞，不可能不記錄的。

因此說這闋詞是偽作，理由強得可怕。

1979年，紅學家俞平伯甚至把〈滿江紅〉從自己編輯的《唐宋詞選釋》中刪除，理由就是它的作者「存疑」。

▋出土文物會說話

雖然宋元沒有文人記載或評論〈滿江紅〉，但元人（一說是明初）雜劇《岳飛破虜東窗記》中的第三折中有一段〈女冠子〉的詞值得注意：

怒髮衝冠，丹心貫日，仰天懷抱激烈。功成汗馬，枕戈眠月。殺金酋伏首，駕長車踏破賀蘭山缺。言愁絕，待把山河重整，那時朝金闕。

有沒有注意到，詞中有幾句與現在流傳的〈滿江紅〉「重複」了，而其詞意與〈滿江紅〉也基本一致。

不過，1983年出土的一件文物，站出來當了岳飛的「靠山」。

這一年，在浙江一個叫江山縣（古名須江）的地方，發現了一本古籍《須江郎峰祝氏世譜》，其中「卷十四．詩詞歌賦」中記載了岳飛在1133年贈祝允哲的〈滿江紅．與祝允哲述懷〉詞作，及祝氏回贈的詞作〈滿江紅．和岳元帥述懷〉。

先來看看這闋〈滿江紅．與祝允哲述懷〉：

怒髮衝冠，想當日、身親行列。實能是、南征北戰，軍聲激烈。百里山河歸掌握，一統士卒搗巢穴。莫等閒、白了少年頭，勵臣節。 靖康恥，猶未雪；臣子恨，何時滅？駕長車，踏破金城門闕。本欲饑餐胡虜肉，常懷渴飲匈奴血。偕君行、依舊奠家邦，解鬱結。

這闋詞與我們熟知的〈滿江紅〉有三十九字是一樣的。

也有學者認為這是偽作，因為宋朝沒有祝允哲這個人。

的確，《宋史》中沒有提到過祝允哲，但不表示沒這人存在（可能其人的成就並不突出），乾隆時期編修的《浙江通志‧卷一二四》就有記載「元符三年（公元1100）庚辰李釡榜」進士中，有「祝允哲，江山人，荊湖制參」。

後經史家找到的資料可以得出一個大概，說明祝允哲的確是岳飛的哥們兒，兩人關係相當鐵。

鐵到什麼地步呢！1126年祝允哲督理江廣糧餉，提督荊襄軍務，1141年岳飛被關進大牢時，祝允哲曾向宋高宗上奏〈乞保良將疏〉，以全家七十口性命擔保，希望朝廷讓岳飛領兵抗金，因而被貶到廣東潮州，途經富陽縣時獲悉岳飛遇害，昏厥於地，數天之後逝世，時年七十三歲，死後葬富陽縣白升山。

可見岳飛與祝允哲是相當麻吉的朋友，才會互贈詩詞，甚至祝允哲光是聽岳飛冤死的消息就跟著昏厥而死（估計也與他年紀大，經不起悲痛信息刺激有關）。

▋作者呼之欲出

不過，回頭去看祝允哲後人傳下來的岳飛〈滿江紅．與祝允哲述懷〉，與現在的岳飛〈滿江紅〉不太相同，是吧。原作顯得太悲觀（偕君行、依舊奠家邦，解鬱結），今版則豪氣干雲（待從頭、收拾舊山河，朝天闕）。

現在讓我們來看看祝允哲的回贈詞〈滿江紅．和岳元帥述懷〉，就會發現一個有趣的情況：

仗爾雄威，鼓勁氣、震驚胡羯。披金甲、鷹揚虎奮，耿忠炳節。五國城中迎二帝，雁門關外捉金兀。恨我生、手無縛雞力，徒勞說。 傷往事，心難歇；念異日，情應竭。握神矛，闖入賀蘭山窟。萬世功名歸河漢，半生心志付雲月。望將軍、掃蕩登金鑾，朝天闕。

看出什麼嗎？

別找了，我直接給答案吧。

祝允哲的回贈詞就是要緩解岳飛的鬱悶，所以最後三句「望將軍、掃蕩登金鑾，朝天闕」原意是鼓勵岳飛振作。

現在看到的〈滿江紅〉就是岳飛和祝允哲的作品在民間三百多年的傳述中被「過手」的文人墨客不斷糅合、修改，到了弘治年間的趙寬書寫在詞碑上而成今天的版本。

事實上，岳飛打仗很行，文的不一定在行，他寫的原詞的確不算上品，但祝允哲是讀過書，進士出身，詞品有一定的水準，回贈岳飛的詞作也寫得很高明，因此，後來「好事」的文人就在傳抄時，慢慢將兩闋詞揉在一起了，並能同時展現岳飛的氣節和祝允哲的才華。

比較一下，今天的版本，在詞意傳達的力度上，的確比兩份原作更精緻也更雄偉。

至於為什麼《須江郎峰祝氏世譜》中的岳飛和祝允哲詞作當時沒有在民間流傳，岳珂的《金陀粹編》也沒有收錄？

這個就比較容易理解，因為在岳飛被殺後，秦檜大興與岳飛有關的「文字獄」，導致大量有關岳飛的文字資料不斷遺失或被銷毀，秦檜還安排他的養子秦熺監修國史，大肆頌揚自己，詆毀岳飛。

可以想像，當時「岳飛」兩字就是個敏感的詞兒，在風聲鶴唳的年代，一般人哪敢拿自己的身家性命去跟朝廷對賭。

因此，岳飛的原作就一直留在《須江郎峰祝氏世譜》中，沒有人敢抄寫出來刻印發揚，文人最多只敢私下抄寫，並在過手之間為之「潤色」，久而久之，有意無意，或不知不覺……就將兩闋詞糅合成了一闋，最後經趙寬拍板堂而皇之地刻在詞碑上定了案，流傳到今天。

註1：之所以封「鄂王」，是因為岳飛曾鎮守鄂州（今武漢一帶），因此「鄂」字主要象徵他的功績與地緣關係。 註2：我看有學者為岳飛背上的字是「盡」忠報國，還是「精」忠報國，吵來吵去。我個人認為，這兩者的意思基本一樣（細部的差別是有，但我不想抬槓），沒什麼好爭的，只是我會以正史的紀錄為準，那就是《宋史》寫的「盡忠報國」。