聯副／2025聯合文學全國巡迴寫作學校七月開跑
由聯經出版、聯合文學雜誌攜手打造的「2025聯合文學全國巡迴寫作學校」，七月即將在東海大學舉辦。三天兩夜的短期創作課程，五位導師包括作家林達陽、吳曉樂、馬翊航、劉梓潔、楊佳嫻等，以及十八位知名作家擔任客座講師，打造全新「完全選課制」寫作學校，不限組別文類，量身打造屬於自己的文學夢。活動時間為7月17日（四）至7月19日（六），報名網址：https://unitas.1shop.tw/bzloh8。詢問電話：02-8692-5588轉5338或5378。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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