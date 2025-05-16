聯副／2025聯合文學全國巡迴寫作學校七月開跑

聯合報／ 聯副

由聯經出版、聯合文學雜誌攜手打造的「2025聯合文學全國巡迴寫作學校」，七月即將在東海大學舉辦。三天兩夜的短期創作課程，五位導師包括作家林達陽、吳曉樂、馬翊航、劉梓潔、楊佳嫻等，以及十八位知名作家擔任客座講師，打造全新「完全選課制」寫作學校，不限組別文類，量身打造屬於自己的文學夢。活動時間為7月17日（四）至7月19日（六），報名網址：https://unitas.1shop.tw/bzloh8。詢問電話：02-8692-5588轉5338或5378。（桂樨）

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