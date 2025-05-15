張作錦／梁誠，有了他才有清華大學

設立在新竹的「國立清華大學」，2024年四月慶祝創校一百一十二年及在台建校六十七年。他們特別紀念了一個人──大清駐美公使梁誠。沒有他，就沒有清華大學。

光緒三十一年（1905年）4月10日，梁誠在華府上奏朝廷，論及八國聯軍的「庚子賠款」，他說，美國多收了中國的賠款，多收的部分「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸還，以為廣設學堂、派遣留學之用」。

1900年義和團的「庚子事變」，引發「八國聯軍」。次年清廷與八國簽訂《辛丑條約》，賠償他們的戰事花費，連本帶利達十億兩，即為「庚子賠款」。其中美國向清廷求償二千四百萬美元，但後來駐美公使梁誠耳聞美國國務卿海約翰提到「美國所收庚子賠款原屬過多」，便開始聲請美方歸還溢收的款項。

從清華大學取得的這批文件可以看到，梁誠在上奏朝廷的電文指出，退款可用於派學生去美留學，「在美廷既喜得歸款之義聲，又樂觀育才之盛舉」。電文也分析，「退款即使如數歸還民間，未必獲益」，故建議「以已出之資財，育無窮之才俊」。

其中一份文件提到美國為何溢收賠款，主要是因每年還本後，利息也應逐減，但當初計算時卻未考慮減息，以致形成溢收。

當時的北洋大臣袁世凱主張這筆退款應「先辦路礦」，加上海約翰去世，梁誠從中斡旋兩年多，美國才終於同意退款。對這件「盛事」，美國報紙多有報導，包括《紐約時報》、《巴爾的摩太陽報》、《費城詢問報》等，提到「美國所望者，應得之益而已，不多取亦不少取」，以及此項正大之舉將「為外交史增一光明篇頁」、「兩國交誼必益見密」。

根據我國外交部的紀錄，1911年清廷運用美國退款成立「遊美學務處」，後改稱「清華學堂」。4月29日「清華學堂」正式開學，這天也成為清華的校慶日。民國成立後，學堂改名為「清華學校」，1928年正式定名為「國立清華大學」，肩負起發展高等教育的使命。

在清華首任校長羅家倫的促成下，「清華大學基金」交由「中華教育文化基金會」代管。兩岸分治後，這筆基金由當時的校長梅貽琦帶到台灣，並在新竹建校，「國立清華大學」迄今每年仍獲撥基金孳息，用於校務發展。

為取得這批珍貴文件而奔走的清華企業家協會副祕書長林彥穎，是清華原科系及電機系校友。他希望透過這批珍貴文件，讓學弟妹多了解清華創立於戰亂動盪、中西交會的歷史。

林彥穎說，參觀國外名校如哈佛、牛津等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清華也不能忘其所始。

高為元校長表示，從這批珍貴文件可以更清楚清華的DNA，比如當時就鼓勵學生出國留學、開拓視野。清華創立於戰亂動盪之際，透過學術研究及人才培育，推動國家社會的進步。他說：「唯有理解我們走過的路，方能定錨今時、展望未來。」

梁誠（1864-1917），原名丕旭，廣州市海珠區黃埔村人。1875年，未滿十二歲的梁誠，便在家庭的資助下考取第四批留美學生。1881尚未畢業，就與其他留學生一起被召回國。起初在總理衙門工作，不久隨張蔭桓公使赴美，任使館參贊，從此開始了外交官生涯。任滿回國後，曾兩次跟隨我國特使，出訪英國和美國，表現了出色的外交才能。1903年至1908年間，梁誠曾以三品卿銜，擔任晚清駐美國公使。

晚清第一批留美學童。（圖／取自百度）

梁誠外交官生涯對中國最大的貢獻，是爭取美國從「庚子賠款」中多收的錢退還中國，設立「清華大學」，為中國培育人才。

「庚子賠款」無疑使中國承受了巨大的經濟負擔。但在1905年，美國政府經過調查，發現美國原索賠額度虛高，「除確實費用及一切損失賠償1165萬美元，所餘一千二百餘萬元其實是多餘的賠款」。梁誠聞訊後，立即向美方提出降低賠款數額的要求，並多次向時任美國國務卿的海約翰交涉，提出：「各國若將賠款核減，於我財政殊有補益，貴國如能倡首，義聲所播，興起聞風矣。」海約翰則答曰：「貴大臣所言確有至理，自當極力代謀。」次日，海約翰便讓駐華大使柔克義起草了關於退還部分「庚子賠款」的備忘錄，指出：「經調查，美國公民在義和團運動時期所遭受的損失以及美國軍隊的開支，並非最初估計的那麼多，鑑於這一事實，我建議授權行政部門通知中國政府，此後美國只要求賠款總數的一半。」得到海約翰的首肯後，梁誠遂電告外務部，建議政府積極向美國爭取賠款核減。

事到此處，退還賠款似已水到渠成，不料風雲突變，中國發生了粵漢鐵路收回路權事件和廣東美國傳教士被殺事件，美國也同時爆發了排華運動，引發中國國內聲勢浩大的「抵制美貨運動」，使得中美關係急轉直下，美方開始以各種理由拖延討論退還賠款事宜。

梁誠則頂住壓力，用事實向美國人說話。他頻繁地前往美國國務院、國會圖書館等處查閱檔案，從資料中證實美國在北京等處所受義和團焚殺劫掠之損失，與事實有很大出入，由此推算出賠款數目是虛高的。

梁誠在美多年，深知美國政治運作模式，因此，他通過多種渠道爭取美國各界的支持，頻頻招待記者，四處奔走演說，遊說國會議員，請求他們支持中國的退款要求，利用報刊輿論對美國政府和時任美國總統老羅斯福「施壓」。他還採取靈活的外交方式，繞過態度較強硬的國務卿魯特，找到與他關係較好的新任內務部大臣和工商部大臣，向老羅斯福陳述重核美國損失的必要。在多方斡旋下，老羅斯福終於同意重新對美國的「庚子賠款」數目進行核實。

梁誠本人曾為留美幼童，對教育事業有特殊的感情，早在1903年他出任美國公使之時，同行學生就有二十六人。同年，他還選送了七人到阿姆赫斯特讀預科。此後，梁誠多次出席美國東部中國學生會，向中國留學生講述他早年在美國的留學經歷。這些經歷無疑在他心裡種下了興辦教育的種子。

早在1905年四月，梁誠與即將赴中國的駐華大使柔克義商討退款數額時，柔克義就曾以美國總統的名義，提出中國將如何使用這筆退款的問題。當時梁誠已意識到美國有干涉的意向，出於中國可能會失去對這筆錢的掌控，梁誠建議外務部在接見柔克義時先準備好應對之策，同時也提出了自己的想法：辦學堂、派遣留學生。

梁誠本人作為「留美幼童」的一員和中國近代外交的重要見證人，他清楚地看到二十世紀初中國人海外留學的大趨勢。中國在甲午戰爭中慘敗，引發國人深切的思考，一直到1905年科舉制被正式廢除，至此，出國留學成為很多中國青年救國圖存的重要途徑，赴日留學人數激增，從1896年清政府第一次向日本派遣留學生，至辛亥革命時，留日學生總數已超過2.2萬人。

美國歸還多收之賠款，正如梁誠在致外務部函中所言：「在美廷既喜得歸款之義聲，又樂觀育才之盛舉，縱有少數議紳或生異議，而詞旨光大，必受全國（美國）歡迎。」

1908年12月28日，老羅斯福總統發布命令，決定自1909年1月1日起，按年將多收庚款退還中國，用於派遣學生留美，款數共計1196萬美元。這就是歷史上所稱的「庚款興學」，梁誠的努力極大地促進了中國教育事業的發展。

為選派赴美留學生，清政府於1909年10月在北京西郊設立「遊美肄業館」，並定咸豐時期的「清華園」為館址，學校的建設費用幾乎全部來自梁誠爭取來的庚款退款。「遊美肄業館」創立之後，留美教育逐漸系統化。1911年二月，肄業館改名為「清華學堂」，設中等、高等科，每科學制為四年。次年，「清華學堂」改由外交部主管，教育部不再參與，留學色彩更趨濃厚。1928年，「清華學堂」正式更名為「清華大學」。

清華學堂1909年十月首次考選留美學生，在應試的六百四十人中，錄取第一批留學生梅貽琦等四十七人，梅貽琦是物理學家和教育家，後來擔任清華大學校長。除了梅貽琦因長清華而為後人所熟知外，其他同屆留學生如朱維傑、吳清度、邱培涵、唐悅良等等，社會知者不多。

1910年八月，在四百餘應試者中，選出七十名學生第二批赴美。其中有後來的北大校長、新文化運動領袖胡適，浙大校長氣象學家竺可楨，還有清華國學院四大導師之一、語言學家趙元任。

第三批六十三名學生於1911年七月赴美。清政府還利用庚款鼓勵自費赴美留學，這些學生稱為津貼生。1910年赴美學務處宣布，二年級以上成績優秀的留美自費生，可申請一年五百至一千美元的學費資助。在「庚子賠款」的支持下，共向美國輸送七百七十名留學生。

庚款留學為中國培養了大批人才。如：現代微分幾何之父陳省身、建築學家梁思成、傳說為林徽因終身不娶的著名哲學家金岳霖、中國航天之父錢學森、「東方紅1號衛星」總設計師趙九章、諾貝爾獎得主楊振寧，以及推薦楊振寧去美國留學的葉企孫等等，都是「庚子賠款」留學生。另外還有一些留美學生，後來都成為大師級的學者，或對國家有特殊貢獻，如馬寅初、潘光旦、聞一多、茅以升、吳有訓、周培源、鄧稼先等。

在美國之後，英、法、荷、比等國相繼與中國訂立協定，退還超過實際應得的「庚子賠款」，中國每年向上述國家派遣相應的留學生。庚款留學生對中國的現代化，影響深遠。

1911年十月武昌起義時，梁誠駐節德國，11月16日袁世凱組閣，1912年1月11日梁誠被免職，返國定居香港，雖友人唐紹儀、周自齊等力邀，梁誠終未參加國民政府工作。1917年病逝，享年五十三歲。以今天的標準來看，不能謂高壽，但在這五十三年裡，他為中國做了很多事，我們後人不能忘記。

（本文參考了兩岸清華大學官方校史，以及網上資料）

梁誠的「棒球外交」 張作錦 1875年，梁誠在家庭的資助下考取第四批留美幼童，就讀於麻省安度華菲利普斯學院，他是留美學童中最著名的棒球手。 求學期間，他曾多次代表學校參加棒球比賽，如1881年參與對額士達學院（Exeter）爭奪冠軍錦標，他憑其個人技術優勢，得獲大捷，數十年後仍為當地人士津津樂道。 1903年他接任伍廷芳出任駐美公使。履任不久，恰逢他的母校舉行建校一百二十五周年紀念活動，他被邀請為貴賓，其肖像至今仍掛在學校圖書館牆上。當時的美國總統西奧多‧羅斯福有一次問梁誠說，在中國留美學生中，有一位「獲得好評、蜚聲校際的棒球好手為何人」？梁誠回答「就是我」。由於棒球是美國人最愛好的運動，從此以後，梁誠在美國交涉事項，一帆風順，白宮官員對他無不刮目相看。