紀小樣／夜間迫降

聯合報／ 紀小樣

的旋轉燈又一次周旋

你薄暮便出動任務；我到子夜

還沒有接到緊急授權，唯記得

你曾那樣告訴我：很多人相信

──十三樓的陽台適合飛行。


我看過銀河的左旋臂，你堅持

右轉──撞破了風牆也不停歇

我看過星光髹漆著跑道

而塔台拔起如

一種象徵！


我還在此繼續執勤

有霧在第三到第七跑道流連

那時的能見度很低

但航線非常明確


但這世界老不尊重飛鳥的鳴聲

你會過來導航我嗎？你知道

有些翅翼再怎麼拍也不確知

誰是那未來的飛機？


是的，這樣迷濛的

五月天，藍又不是天空的

唯一。尤其雷達的閃光點

一時星滅；你是黑盒子

一再錯過的雲層


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