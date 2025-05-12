機場的旋轉燈又一次周旋

你薄暮便出動任務；我到子夜

還沒有接到緊急授權，唯記得

你曾那樣告訴我：很多人相信

──十三樓的陽台適合飛行。





我看過銀河的左旋臂，你堅持

右轉──撞破了風牆也不停歇

我看過星光髹漆著跑道

而塔台拔起如

一種象徵！





我還在此繼續執勤

有霧在第三到第七跑道流連

那時愛情的能見度很低

但航線非常明確





但這世界老不尊重飛鳥的鳴聲

你會過來導航我嗎？你知道

有些翅翼再怎麼拍也不確知

誰是那未來的飛機？





是的，這樣迷濛的

五月天，藍又不是天空的

唯一。尤其雷達的閃光點

一時星滅；你是黑盒子

一再錯過的雲層



