紀小樣／夜間迫降
機場的旋轉燈又一次周旋
你薄暮便出動任務；我到子夜
還沒有接到緊急授權，唯記得
你曾那樣告訴我：很多人相信
──十三樓的陽台適合飛行。
我看過銀河的左旋臂，你堅持
右轉──撞破了風牆也不停歇
我看過星光髹漆著跑道
而塔台拔起如
一種象徵！
我還在此繼續執勤
有霧在第三到第七跑道流連
那時愛情的能見度很低
但航線非常明確
但這世界老不尊重飛鳥的鳴聲
你會過來導航我嗎？你知道
有些翅翼再怎麼拍也不確知
誰是那未來的飛機？
是的，這樣迷濛的
五月天，藍又不是天空的
唯一。尤其雷達的閃光點
一時星滅；你是黑盒子
一再錯過的雲層
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