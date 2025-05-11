白靈／每個人都有一條河

每個人都有一條河

流在血管裡

船進來，船出去

人下來，人上去

有時倒下整座海的魚

整片大洋的光，幾個月的新鮮

和疲憊





每個人都有一條河

在血管裡流動

一個碼頭綁住你

鬆開你

任你去，任你回

惦念之繩繫得住誰?

浮光輕易掠走惱夢的影





張口時，每個人

都有一條河的名流出

捧著幾座山的水

流過眼前，腳前

從上游來，奔向遠遠的

出海口，還是心的口

默念密西西比或萊茵或黃或長

或濁或淡或亞馬遜或湄公

帶著名氣或不帶什麼

用一輩子的時間

在你或他的血管裡流動

流走幾千億朵雲

不知倒光幾座天空





每個人都有一條河流進血管裡

流進眼睛裡

但你是河流眼睛裡的另一條河

在橋上流動在堤上流動

你根本是一條河最尾巴的水管

在水龍頭下流動

在洗澡水在鍋碗盆瓢中

你喝下一杯杯這條河沖入的咖啡或茶

深入微血管，成就它

不可能到達的枝微末節





每個人都有一條河

在血管裡，流動你

綁住你

用一個不需要名字

微不足道，你經常駐足

在時光裡終要消失的城

或碼頭



