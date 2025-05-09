聯副／2025華文文學星雲獎暨系列講座開跑
2025第十五屆全球華文文學星雲獎6月1日起開始收件，8月3日截止，徵件類別包括長篇歷史小說、短篇歷史小說、報導文學、人間佛教散文、人間禪詩、長篇歷史小說寫作計畫補助專案及貢獻獎。採線上報名，上傳電子檔投稿。海內外從事文學創作，不限國籍、地域，凡以華（中）文書寫者皆有參選資格。詳細徵文辦法請洽：http://lnago.com/ADQOK，徵文報名網址：http://lnago.com/ADQLU。
今年適逢全球華文文學星雲獎十五周年，推出一系列「文學星雲講座」，邀請多位名家開講：5月9日由廖玉蕙主講「揭開文字編織的祕密：談散文創作」，6月13日由楊渡主講「我們如何記憶這時代──報導文學的採訪與寫作」，7月18日由蕭蕭主講「花釀蜜·禪吐詩」。講座時間是19:30-21:00（19:00報到），地點在佛光山台北道場8樓國際會議廳（台北市信義區松隆路327號）。講座詳情及線上報名請洽：https://forms.gle/xu2KEnXHcBgj26816。
（桂樨）
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言