聯副／2025華文文學星雲獎暨系列講座開跑

聯合報／ 聯副

2025第十五屆全球華文文學星雲獎6月1日起開始收件，8月3日截止，徵件類別包括長篇歷史小說、短篇歷史小說、報導文學、人間佛教散文、人間禪詩、長篇歷史小說寫作計畫補助專案及貢獻獎。採線上報名，上傳電子檔投稿。海內外從事文學創作，不限國籍、地域，凡以華（中）文書寫者皆有參選資格。詳細徵文辦法請洽：http://lnago.com/ADQOK，徵文報名網址：http://lnago.com/ADQLU。

今年適逢全球華文文學星雲獎十五周年，推出一系列「文學星雲講座」，邀請多位名家開講：5月9日由廖玉蕙主講「揭開文字編織的祕密：談散文創作」，6月13日由楊渡主講「我們如何記憶這時代──報導文學的採訪與寫作」，7月18日由蕭蕭主講「花釀蜜·禪吐詩」。講座時間是19:30-21:00（19:00報到），地點在佛光山台北道場8樓國際會議廳（台北市信義區松隆路327號）。講座詳情及線上報名請洽：https://forms.gle/xu2KEnXHcBgj26816。

（桂樨）

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