張堃／烏本橋漂浮的黃昏──緬甸曼德勒（瓦城）．2018年暮秋

聯合報／ 張堃

夕陽如熔金流淌

天空剝落成一面古銅鏡

橋是纏繞時空的細線

柚木橋柱，以及

拉長的人影

在最後的晚霞游離


伊洛瓦底江在遠方嗚咽

蒲甘的冷風穿越千年廢墟

一片枯葉緩緩墜落

攜著貢榜王朝斑駁記憶

隱沒於光影深處


風擦過木紋

如破碎的梵音飄散

橋影悄然升起

夾帶陳舊的浪漫

的金塔始終凝視遠方

瓦城的黃昏層層重疊

每道水光鏤刻

流逝的唯美畫面


曼德勒的夕照

更是一場無聲交映

每束光點都是時空信使

訴說久遠的軼事

在細微呼吸裡回響著

整座湖泊的哀愁

我踱步橋上陷入沉思

自問會不會再來？

此刻，夕暮正漸漸墜入江底

於烏本橋的木影間

化作不滅霞光

隨水流湍急遠去


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