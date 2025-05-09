陳銘磻／伊豆夏日の戀

從沒意識到，在未及感受青澀為賦滋味的後青春，會因為一名男子的出現，讓沉眠久錮的情感，遽然生變，昏眛支離，騷動不寧的招惹神智一陣恍惚，方寸錯亂，舉止失措，所作所為陷入癡頑無知的難堪之境，著實無能感知愛情或許也不是什麼奇珍異寶。

初次見面的男子，身姿有禮，沉靜模樣給人殊異的魅惑好感，說話時總是低頭，寸心生澀，臉頰兩腮微微泛起紅暈的羞怯表情，流露幾許靦腆又內斂的樣貌。眉毛一挑，靈動的眸子好似裝了滿天星斗，穿透我因好奇而迷茫的雙眼，欲近不能，欲遠不捨，使人見了迷離顛倒，心不經意被輕戳了一下，剎那不知所措。彼時彼刻，我的確見到一張丰神俊雅的外貌。

隨時間推移，從初識到相識，與男子的互動浮現微妙關係，那是連自己都料想不到的意外，起初僅止電話寒暄，偶爾見面閒聊旅行見聞，每次碰面，都會貪婪的想多看一眼，像亟欲閱讀一篇不易理解的存在主義的文章，輕飄飄的。他總是隱晦而自持，時而低頭淺笑，恍若一陣輕風拂過水面，別有韻味。

相遇是偶然，還是命運安排？人與人之間的緣分，或許從來就不只是偶然，還需要彼此深遠接觸，而我實在無法確認初識的他，是個怎樣的人。

就在當時，繁忙拚事業的混沌年歲，他的出現，是我無法抗拒的存在，出眾的外貌，五官隱含柔和氣息，如晨光下翠綠的青山，他的機智，低沉喉音，說話語氣總帶著奇妙的挑逗意味。還有，高挺鼻梁，一泓澄潭似的深邃眼眸，使人見了目眩神迷，這種難以抵拒的狡黠男色，映入眼簾，心底翻湧的情緒熱流，很難讓人不分心走神，靈敏雙魚自此陷入身不由己的窘境。

他那刻意拿來作為笑傲風月的男色，誠然玄妙奏效，使人見後神魂蕩漾，難以自持，心神瞬息被擰成一串偷情般的羞赧，又深怕那樣隱然之美的影像突然消失，便發急衝動的試圖揭開禁忌情慾。僭妄情愛之慾，那是何等難以言喻的晦暗心理！

明白心念已動，也不介意招引含混不清的戀情上身，甚且夸夸其談的表白：與其後悔沒去愛，不如愛了再後悔。蒙昧之際，就連情緒、思維、行動，都被牽絆，心智猶如掉入沉悶深淵，猝然渾渾噩噩。

他是朋友嗎？不只是朋友，更是暗藏說不清講不明，留有曖昧情意的戀人。當時就喜歡這種感覺，哪怕是自作多情，欲想貪歡多一點，也甘冒風險承擔一場恐遭世俗訕笑的驚險遊戲。

這是在尋索一段遺失的過往，打算從被自己美化的錯覺，找回年少輕狂時，和他相約到伊豆旅行，不意沉溺在非純淨愛戀的情網。當情網破裂，驚覺那些從未對人提起的心事，實在不該輕易脫口，甚而大言不慚的說，第一次見到他，即在迷暗中把他的面容藏在心裡，並填進他的名字。

與男子的私密隱情與時浮沉，從進入伊東、修善寺溫泉、湯ヶ島、天城山和河津，我所表露的熱情，除了真心喜愛以《伊豆的舞孃》為主場的文學地景風貌，更喜歡與電影主角三浦友和同樣擁有清俊面貌的金牛男子。

法子的輕嘖囈語！

那一季盛夏消逝很快，很遙遠了，想起伊東松川河岸的花火祭，夜色深沉，河畔蛙鳴此起彼落，彷彿低音提琴婉轉奏響，暗夜河水潺潺流淌，為夏日祭典增添不少輕快節奏。花火閃爍下，穿著清涼浴衣，手執紙扇，一路沙沙作響的腳步聲，竟是一場深不可測的凝視，他就近身旁，彼此漠然無言，不解他為何要小心翼翼的保持距離，使我內心著慌，生疏又笨拙的讓情緒紊亂得像河面被晚風吹起的漣漪，漂流成晚蟬低吟。

彼時，月色覆蓋大地，空氣瀰漫濃濃硝煙味，不明白從民宿悠閒漫步走來，是到松川看花火，還是隨他來預演分手戲碼？身處河岸共賞美好煙火秀的戀情，才剛動心起念，起步新釀，便如絢麗花火，短暫一剎，瞬即煙霧四散，不見蹤影。原來，他有著我絕對無法踏入的孤僻世界。

松川河岸燦爛的花火祭之後，我的心也跟著被夏日帶走，宛若溺水的魚，很難分辨那是什麼樣的感受，謬誤的以為那就是戀愛的樣子，以為他就是最初的戀人。

伊豆半島共伴同行，沿途交談或民宿同居，極盡所能探索何謂禁斷之戀。是單戀？暗戀？不明確的疑問，根本無須提出，偏失的感情如何講清楚？他不想被愛，只愛自我愜意。

悶不吭聲的兩個人，曾經相互闖入彼此的祕密心田，心裡各自據有特別位置，然，如果無法繼續下去，無法守護被壓抑的冷冽情誼，無能找回身為戀人深切的愛慕，憂慮何用，無如相忘！

如此糾纏牽連，難以分解的戀情，不過是他口中牽強的單戀，唐突說出來的私情已成無法掩飾的事實，心事慘遭曲解，我必須學著把這份情傷藏好，沉埋心底，像一封無法投寄的情書。

如果愛戀是一座孤島，我早在懵然無知下登陸，並眩暈的沉溺其中，以他為思戀詮釋自以為的真情實意，可他卻從未有心跨越任何一步。果然，在別離伊豆之後，傳訊寫道：「從沒喜歡你，也不曾愛你。」我感知遲鈍，無心回應，無力反駁。這要傳達怎樣的信息？心裡泛起一陣酸楚，愚昧不知天高地厚的相思，人生初識情愛滋味的依戀，硬生生落得抱憾無盡的下場。

這個奇特男子，與他之間的情感牽纏，何異糾結！我好似被一粒石子射穿過的玫瑰，激起花瓣四濺迸散，無非是錯愛的因果輪迴？

傷悲何曾過去，歲月既往，毫無閒情逸致可言，倏忽想起井上陽水作詞、作曲的日本歌謠〈少年時代〉：

某年夏日，再度去了趟伊東，沒去探望松川，未進橘子海灘，住過的民宿早已歇業不見。回望參雜諸多糾纏利益關係的情誼，滅絕塵封後，即便任情縱意提筆，坦然面對原本不必說出的私事，格外留意的闡述發生在某年夏日伊豆之旅，被自己美化卻又感嘆羞赧與失落，蠢透了的情事。自覺沒有過人的天資文采，可以下筆寫出如川端康成《伊豆的舞孃》那樣純粹不俗的愛情小說，一年後的2002，勤耕完成《伊豆夏日某天》沉厚的散文書，除了描繪伊豆景致、旅情，並作為釐清後青春內心空虛又凌亂的懺情錄。

情意被斷然拋棄的人，面臨感情危機，二人關係變得疏離，就像兩顆行星明明彼此正在接近，可終究無法在同一軌道相交連結，曾經熟識的金牛男子，我總能臆想他在國小校園某間教室授課，在街頭巷尾的小吃店用餐，在昏黃的三溫暖尋夢，在書店角落漫不經心的翻書不買。一旦想起，腦海瞬時浮現他嘴角勾起一抹冷笑的寡淡表情，眼神透出少見隱晦不清的黯然波光。

愛與激情這東西十分詭譎，越壓抑越是洶湧，越容易被無情吞噬，偶爾在夜深沉寂時刻，仍會想起彼此曾有過的粗俗允諾，以及在中野民宿一場斷絕儀式的情慾流洩，可我清楚，那些荒誕而虛妄的戀情已無力挽回，失了愛與靈魂的期待或不捨，都難以改變既存的現實。

前塵舊事被甩脫，難再修復，唯一認命，便是再也沒有任何值得釋懷的必要。執筆寫作與伊豆相關的文字，意識到愛無怨恨心，自此以後，猶能隱約透視人心，斷絕依賴他人感情喜好而存活的顧念。

落筆披露與男子在伊豆半島的放浪紀行，以致沿途裝腔作勢的荒唐情愛，衍生一場突發迥異而訛誤的無稽之戀，最終，使這段愛得太過卑微的感情以慘澹方式收了尾。

風起天城山脈，情滅天城山隧道，寫作伊豆夏日之旅是感性中最苦澀的時刻，可以什麼都不想的放開執念，用文字一絲不苟攪動對伊豆景色的讚嘆，或許這種真情實意尚可抹平心底留存的傷痕，不致瑟縮塵凡舊愛，鬱結於心。天緣注定，只要越過泥淖，再無其他。其間的沮喪、消沉或悔悟，終將從書寫中獲得救贖。

戀愛是膽敢者的遊戲，怯懦者只能晾在一旁。當年心中有個無法釋懷的人，如今何在？還好嗎？時隔多年，歲月早被世事染了風霜，與金牛男子萍水相交，承情聚散，自取後累，人生太容易遇到得而復失的情事，虛妄塵境，無須哀哀欲絕的回望。美好的光景易於消逝，錯置的情愛終將被回收或包裹。甕已碎，顧何益？真實的劇本並未標記錯身而過的情節，兩人決絕轉身不回頭，如瀉水置地，各自東西南北流。