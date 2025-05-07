楊小濱／宜家小夜曲

聯合報／ 楊小濱

月亮升起在天花板上。

挪威的，哦不，瑞典的

森林啊，天涯也就五十度灰。

剛剛好還沒到黃昏。

要不你也可以試試，啜一口

蠶絲被的鮮奶，就像

一個濕吻，很快結成了冰。

五十度灰，如此蕭瑟。

一曲祕密就藏在床下。

森林長出了耳朵，

卻讓長毛兔聽到房間的呻吟。

等一切都安靜了，遠方

有人在沙發上打鼾，

吐出極光，夢見松針上的


山雀。或是砧板上的雛雞？


架上的咖啡杯裡空無一物。

你聞到了綢帶和紙屑的香味。


燈關了，椅子上立滿貓頭鷹：


牠們來自玩具車間？

你甚至沒有找到窗戶──


但盆栽一身綠意，就惹人憐愛。


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