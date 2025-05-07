楊小濱／宜家小夜曲
月亮升起在天花板上。
挪威的，哦不，瑞典的
森林啊，天涯也就五十度灰。
剛剛好還沒到黃昏。
要不你也可以試試，啜一口
蠶絲被的鮮奶，就像
一個濕吻，很快結成了冰。
五十度灰，如此蕭瑟。
一曲祕密就藏在床下。
森林長出了耳朵，
卻讓長毛兔聽到房間的呻吟。
等一切都安靜了，遠方
有人在沙發上打鼾，
吐出極光，夢見松針上的
山雀。或是砧板上的雛雞？
架上的咖啡杯裡空無一物。
你聞到了綢帶和紙屑的香味。
燈關了，椅子上立滿貓頭鷹：
牠們來自玩具車間？
你甚至沒有找到窗戶──
但盆栽一身綠意，就惹人憐愛。
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