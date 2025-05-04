陳昭淵／怪怪惹人愛──從神醜到怪可愛的2025世博吉祥物「脈脈」

一講到吉祥物，大家心中會浮出什麼形象？是不是某個Q版且擬人化的動物，非常有活力地向鏡頭揮手的模樣？還是眼神懶懶散散，一臉厭世疲累，卻意外惹人喜歡的魔性角色？無論角色的「人設」如何，從宣傳的角度來說，只要能讓觀看者留下印象、情緒有所對應，甚至產生好感，都算是成功的吉祥物設計。

2023年，日本大阪・關西世博官方公布了2025年的吉祥物，是一隻以活動主視覺的紅色logo作為延伸，頭部呈現不規則型的紅色花圈、皮膚水藍色，且手肘處有黏液流下的謎樣生物，更謎樣的是，他五顆像紅色鮭魚卵的眼睛，竟各自看向不同方向！？如此獵奇的形象在網路頓時掀起一波討論聲浪。

光用醜還不足以表現心中的震撼，不少網友表示「好噁心……」、「好像反派角色」、「真不吉祥」，各種邪靈、妖怪的聲浪襲來，社群上一下子湧出了各式各樣二創翻玩的哏圖，確實成功為大阪世博開啟了火辣辣的話題熱度。

▊那些年的世博吉祥物

但這真的是史上最醜的吉祥物嗎？我們先來稍稍回顧近年世博有哪些令人印象深刻的吉祥物。

世博的第一隻吉祥物誕生於1984，主辦城市紐奧良推出擬人化的白鵜鶘，穿著藍色燕尾服的外套、禮帽、白色手套，除了呈現美國服飾樣貌，水鳥也呼應當年「河流的世界──水乃生命之源」的主題。

隔年，日本筑波以「居住與環境，人類居家科技」為核心舉辦世博，吉祥物Cosmo Hoshimaru是擬人化的星球，形象可辨識為帶有星環的行星，或坐在飛碟中的外星人，只露出呆呆的眼睛，頭頂有觸鬚和星星，以造訪地球的外星生物，凸顯科技和人類的主題。

此後，吉祥物大致延續幾種形式：自然界的動物、外星人或機器人、奇想生物。

1988年澳洲布里斯本，以鴨嘴獸作為吉祥物，帶大家以新的方式認識澳洲，讓印象不再僅限於袋鼠與無尾熊。1992年西班牙賽維亞的吉祥物Curro，擁有鳥的白色身體，大象般的粗腿，頭上頂著彩虹似的長長五色羽冠，鳥喙一樣也是五色環繞，當年主題「發現的時代」，紀念哥倫布發現新大陸五百周年，五色也代表了五大洲。

1998里斯本以「海洋，未來的資產」舉辦世博，吉祥物Gil竟然就是個身著T-shirt的人形海浪。由海洋延伸的概念在2010上海世博也出現過，吉祥物海寶以漢字「人」為外型，翻捲的頭髮如海浪，點出上海是以人為本的城市。

2000年德國漢諾威的吉祥物Twipsy是個難以定義的生物，他像是從抽象畫跳出來的角色，有著半月形的側臉，綠色大鼻子，身上是鮮豔的線條圖案，一腳平底鞋一腳高跟鞋，配色長相在不同版本中還會有變化，最奇特的是，他有一個橘色的巨大手臂，看起來像翅膀，而且能飛翔。

2005愛知世博主打大自然，推出全身綠油油的「森林小子Kiccoro」和「森林爺爺Morizo」，開創了吉祥物非單一角色的先例，之後韓國、阿斯塔納、杜拜都以多角色登場。

分享了這麼多先例，回來看看今年的大阪世博吉祥物，是不是就沒那麼奇怪了呢（笑）？

▊好怪喔，再看一眼！

今年大阪世博的吉祥物，是由日本設計師山下浩平所設計，角色設定為一隻在關西湧泉中誕生、友善但有點笨笨的謎樣生物。身上的紅色是會分裂繁殖的細胞，藍色則是可以變化成各種樣貌的純淨之水，它正處於尋找自己的探索中，目前暫時變成人形，這些設定不僅呼應了大阪作為水之都的特色，更藉由沒有固定形體，暗示無限的可能。

脈脈（MYAKU-MYAKU）的疊字名，不單是讀起來可愛，其重複性也扣緊今年永續且精采不斷的概念，「MYAKU」的意思是脈搏，重複的MYAKU就像延續生命的心跳。最讓人難忘的五隻眼睛，則是回應了1970年，大阪上一次舉辦世博，主視覺上的五瓣櫻花，是對傳奇的致敬與延續。

由此可知，設計不只是圖像的表達，還包含背後訊息脈絡的梳理，經營的不只是圖像畫面，更重要的是「說故事」的能力。

而吉祥物作為視覺的識別系統之一，除了要讓人過目不忘，更要能在後續的各種場景中靈活運用。拆解脈脈的元素，主要是紅藍兩色，以及五顆扁平化具動漫感的二次元眼球，再加上原本就被賦予有機、非固定的特色，只要符合以上元素的畫面，都可視為脈脈的延伸，甚至連小朋友都可以隨手畫出脈脈的形象。因此脈脈可以輕而易舉的化身花紋、色塊，病毒式的出現在各種網頁、社群、印刷品，小至一枝筆，大到一整個場館，脈脈都具有足夠的識別性。

脈脈的多變性，也非常好做周邊與聯名，從擠豌豆的減壓小物到潮牌球鞋，紅色細胞像寄生獸一樣不斷感染、延伸，甚至是三麗鷗的經典角色，只要掛上一圈脈脈的紅色花圈，兩者完美結合，衍伸成新的物種。

儘管最初因為長相怪異，脈脈出道時遭受大量網友嘲笑，但就因為這怪可愛的特性，反而有種難以抵抗的魔力。

設計是一種溝通，設計師不只為生活提出解答，有時更是拋出問題、丟出想像，在每天各種圖像轟炸、審美疲勞的狀態下，依循既有美感的安全牌似乎再也難以吸睛，有時反而是跳脫框架、給出意料之外的視覺衝擊，更能在專注力只剩零點幾秒的資訊洪流中，留下深刻的印象。