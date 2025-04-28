劉靜娟 ／也是一種呼請

一禮拜一遍，賣饅頭的發財仔車會來公園：因為驚買無，我攏買好寄咧，才去行兩輾，最後才轉來提。

頂日，賣饅頭的婦人人聽講我運動是為著欲改善神經痛的困擾，講「先生緣，主人福」，伊會替我探聽佗位有和我有緣的醫生，紲落來教我不時著對病疼講話，講「我知影你的辛苦，我會共你治好」，講咱生活的空間有「吸引力法則」，誠心想啥，彼就會成真。她連啉滾水都會佮水講話：「感謝伊毋但予我止喙焦，也共我身軀內無好的細胞沖掉，按呢水有較好啉呢。」

聽著真瞰！我隨去想著一本叫作《祕密》的冊，彼本冊的作者訪問過世界各國成功的人，得著一个結論：正向的思維會吸引積極的結果，予你的夢想和目標實現，無論你想欲變做啥款人、想欲做啥抑是欲得著啥。

所以，我講：「你一定讀過叫作《祕密》彼本冊，幾年前銷路足好，全世界攏加減受著影響。」

伊講伊愛讀冊，也有讀過這本冊，毋過主要是靠家己思考，體會……

《祕密》強調「吸引力法則」；專心想好事，好事就會予你牽來。

有一年，我上禪學課的時，熟似一位同學，伊的口才真好，講起工作、囡仔的教養、禪修和人際關係，攏有二步七仔。

上特別的是伊講伊的運氣真好，連發票都不時著獎。有一回，因為感冒，先生勸伊莫去參加公司的活動，伊堅持欲出門：「今仔日摸彩有一个獎品是我足想欲愛的數位相機。」獎品一項一項抽出來，伊一遍一遍共家己講：「這我無愛。」最後伊正經抽著相機！

竟然有這款代誌！我問伊有啥好運的祕訣？伊做一个雙手相疊佇胸前的姿勢，講會共彩券囥（khǹg，放）佇手中，然後誠心對伊講好話，講家己足想欲愛佗一項獎品等等。

「天下遮爾濟人，天公伯根本毋知影你需要啥。講出來，目標明確，親像共宇宙下訂單，幸運之神才有可能看著你。」

我的朋友麗莎也講過一件代誌：公司年終尾牙彼工，伊辦公室的工友拜託逐家四點以後莫派伊做工課，予伊會當專心想一个伊足欲愛的大獎，冰箱。結果伊正經抽著！

我毋捌拄著這款好空的，不過，講著「吸引力法則」，我的寫作經驗嘛差不多。

逐遍我決定好欲寫啥題材，和伊相關的，無論是我家己過去的經驗，抑是看過、讀過、聽過相關的「資料」，就會走來我的頭殼內，有的是真濟年毋捌去想著的。

這幾年迷連續劇，予我想著的時常是佗一齣劇內底佗一句話，抑是佗一个人物／場面。雖然無一定會寫入去我的文章，毋過，會去想著就感覺真歡喜，真風神，共朋友展我的「聯想力」厲害。

翻頭想起來，這嘛會當證明是因為我專心咧想彼个題材，in才會予我「挽」來。親像咱較捷講的「念力」，也親像拜拜／祈禱的時，「呼請」著神來幫助。