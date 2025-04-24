▋被「抹黑」的中世紀

時間：十五世紀。 地點：法國某城。 事件：領主舉行晚宴。 場景：一個大雪紛飛的夜晚，六名騎士前來城堡赴宴。他們跟隨秉燭的僕役穿越廊道，進入燈光昏暗的用餐大廳。眾人拜見領主後，各自圍著長桌入座。侍從為每位賓客端上一盤滾燙的熱湯，斟上一杯好酒，大家全身都暖了起來。湯喝完之後，主菜一一登場。在座者高聲感謝領主，一同舉杯向主人敬酒。 眼看著晚餐即將結束，門外突然發生一陣騷動。一轉眼，羅賓漢本人竟出現在眾人面前，他吊兒郎當地宣布：「請諸君把身上的財物取下，我拿了就走人，絕不囉嗦。」眾騎士聞言一起向他撲去，矯捷的俠盜矮身閃躲，並順勢扯下桌布，把滿桌杯盤摔得粉碎。領主的貼身護衛拔劍相向，羅賓漢轉身拿住桌腳，舉起桌子當成盾牌。長劍「剁」一聲砍在桌面，逗得他哈哈大笑，露出滿口爛牙。護衛心有不甘，低身撿起掉落在地的刀叉，猛然向他擲去……

定格。

畫面停在空中的那把叉子。

NG！NG！

哦？怎麼，哪裡不對嗎？

不行不行，錯誤太多，全是扭曲史實的刻板印象。

先說灰暗的背景吧！長久以來，中世紀一直被視為民智未開的黑暗時代。這種刻板印象其實出現在十九世紀，當時的學界之所以「抹黑」中世紀，為的是強調後來的文藝復興有多麼燦爛輝煌。儘管史料早已推翻這種看法，但以中世紀為背景的電影至今仍習慣採用灰、褐的單一色調，所有的城堡、宮廷都顯得陰冷黯淡。但事實並非如此，史學家一再聲明中世紀（尤其晚期）是一個多彩的時代，領主舉行餐宴時，賓客不僅身穿明亮鮮豔的華服，且室內室外也裝飾得美輪美奐，牆上掛滿精緻的彩色帷幔，大廳地面上遍撒鮮花，連食物都常被染成鮮豔的五彩。整個環境繽紛絢麗，絕無刻板印象中低調昏暗的氣氛。

▋喝碗熱湯也好難！

城堡裡有餐廳？直到十七世紀為止，從貴族到平民，歐洲的住宅均無專供用餐的空間。領主宴客時任意選擇擺桌的地點，餐後立即撤桌。路易十四時代的凡爾賽宮亦不例外，國王想在哪裡用餐，侍從就在哪裡擺餐桌，可在宴客廳，也可選在臥房內。只有修道院內設有食堂。

眾人圍著長桌入座？不一定。直到十八世紀初，王公貴族舉行盛宴時，仍習慣坐在長桌的單側，就像在〈最後的晚餐〉畫中耶穌與門徒一樣。換句話說，與會者左右方可能有鄰座，但對面經常無人。這種安排不僅便於上菜，而且每頓飯常夾雜餘興活動，桌前的場地正好用來當表演舞台。如今，世界多國的國宴仍可見到單邊入座的方式，這正是沿襲自中世紀的傳統。

熱湯？想喝也難！為了防範火災，古代的炊事間多半位於城堡底層、外側或遠離主宅的地帶。廚房到主廳之間常隔了一層樓或一段路，熱乎乎的熟食到達現場時早就冷卻了。從貴族到僧侶，人們早就習慣吃半冷的熟食。不過民間的客棧較無這種現象，而且普通民宅的占地較小，有時客廳、廚房、寢室都在同一間，所以平民反而較易喝到滾燙的湯。

也許你會說：高級西餐廳不是都用蓋子保溫嗎？沒錯，十五世紀的歐洲貴族也常用餐盤蓋，但首要目的並非保溫，而是防止被人下毒。

▋餐盤用完，拿去餵狗

王室權貴用餐時，身旁常圍繞著好幾名重要人物：膳食總管、切肉官、侍酒官、麵包官……這些人都出身貴族，是領主跟前的親信，表面看似侍從，其實權力很大。食物從廚房捧進大廳後，他們立即掀開蓋子測毒，利用蛇舌、牛黃、獨角獸角等驗毒器，在每一道菜、每一杯酒裡測試，若驗毒器變色，就表示盤中有毒。驗毒器均以天價購得，所謂的蛇舌其實是鯊魚牙的化石，牛黃是反芻動物的膽結石，而獨角獸角則是獨角鯨牙或犀牛角。可想而知，所有的佳肴遠道而來，再經過繁複的驗毒程序（有時現場還有御醫重複進行確認），等到盛入盤裡再進入口中，食物早就變涼了，餐盤蓋的保溫效果畢竟有限。

諸賓客各喝各的湯？這個情景也不太實際。因為直到十五世紀末為止，餐桌上經常是兩人共用一盤。這麼做並非因為餐具不夠，而是基於天主教分享的原則，只有國王、領主、主教等重要人物有權單獨使用餐盤。餐盤原則上是一塊木板或一片乾硬的厚麵包（不供食用，用餐結束後拿來餵狗或賑濟窮人！）。如果與你共用餐盤的人食量較大，或吞食速度較快，那你可能會吃得很辛苦。

眾人舉杯向領主敬酒？別開玩笑了！在這類晚宴當中，酒杯是由侍酒官所管轄，數人共用一杯。若想喝酒，就得向侍酒官使個眼色，請他替你斟酒，並告訴他是否在酒中摻水。喝完之後應把杯子還給他，不宜久留桌上。此舉的目的也是為了避免飲料被人下毒。

羅賓漢拿桌子當盾牌？拜託，此時的歐洲還沒發明餐桌一物！直到十七世紀中期，用餐之前的第一步驟一直是擺桌：作法是先在地面放置桌腳架，再於上方平放桌板，最後鋪上白色桌布。用餐結束後，僕役只須取下桌布，拿起桌板，收拾桌腳架，就能重新騰出大廳的空間。所以羅賓漢絕不可能抓起桌腳，拿桌子當擋箭牌。

▋用叉子吃飯會遭天譴

在這部影片中，導演有意強調階級差異，刻意凸顯羅賓漢的平民身分，所以要他大笑時露出滿口黑牙。可惜這個決定大錯特錯……我們都知道糖吃太多容易蛀牙，蛋白質吃太多會造成牙結石，而這兩種情況都不太可能發生在中世紀的平民身上，因為蔗糖雖從十五世紀開始普見於西歐的上流社會，但仍屬奢侈品，一般百姓難得吃到甜食，更不像貴族一樣餐餐享受雞鴨魚肉。歷史學家相信，中世紀庶民的牙口應該比今天的我們還好，爛牙較可能出現在貴族的口中。

至於滿天亂飛的叉子，這，簡直是憑空捏造！十五世紀的上流社會用餐時，賓客常自備湯匙與餐刀，但還不見餐叉。其實叉子早在古羅馬時代便已出現，後來無故消失。雙齒的餐叉後來可能在十世紀時，從波斯傳入拜占庭帝國，不過使用者屈指可數，而且備受道德撻伐。十一世紀的義大利衛道人士Petri Damiani就曾這麼寫道：「幾年前，威尼斯總督娶了一位嬌貴的拜占庭公主，她每次用餐都不肯像正常人一樣用手取食，但令隨行宦官把盤中肉切塊，再用叉子送入口中。公主矯揉造作的行為激怒了神明，不久便遭到天譴，得病慘死。」

呃，用叉子吃飯也會被天打雷劈？儘管這位衛道人士可能改編事實，但我們能從中窺見當時教會對此物有多麼唾棄。十四世紀以後，義大利的上流階層開始用叉子吃水果，但餐叉要等到十七世紀以後才普見於西歐。唯獨法國宮廷例外，因為路易十四本人沿襲中世紀傳統，用餐時仍喜歡用手直接抓取。國王用手吃，群臣敢裝模作樣地用叉子嗎？無論如何，劇中的群架場面絕不該出現叉子滿天飛的情景。

導演耐著性子，聽完上述一連串的闢謠論點，最後平靜地回答道：「由於經費有限，NG的部分還是不改了。」