楊小濱／那年秋天，住在加州一個高能物理學家的別墅

據說，矽谷不會撞上阿爾卑斯山。

主人在瑞士，寄來影子，

它像一片枯葉漂在游泳池水面上，

要花整個周末才能打撈。

我潛下水底去抓影子的影子，

又怕影子把我拉進另一個宇宙。

我回到客廳觀摩娃娃們格鬥，

毛絨瓢蟲飛來飛去，模擬阿飄，

彷彿空氣還沒燃燒就已經香氣四溢。

但這無非是幻覺：用鑰匙打開時，

花園比天堂還要熱，無人看管，

度假的神祇只留下一輛漏氣的自行車。

只要沿著伽馬射線走，我就會遇到

飛碟、仙人掌、鞦韆上的小蘿莉。

只有火雞總是笑呵呵，才不管

院子裡有多少螢火蟲冒充星星。

直到有一天，南瓜燈露出怪臉，

妖精們閃亮肚臍眼，我才醒悟：

原來世界早已是另一個。

那就在耳朵裡栽一朵紫羅蘭吧，

讓它找不到回地上的路，

只能一遍遍偷聽宇宙的回聲。



