楊小濱／那年秋天，住在加州一個高能物理學家的別墅
據說，矽谷不會撞上阿爾卑斯山。
主人在瑞士，寄來影子，
它像一片枯葉漂在游泳池水面上，
要花整個周末才能打撈。
我潛下水底去抓影子的影子，
又怕影子把我拉進另一個宇宙。
我回到客廳觀摩娃娃們格鬥，
毛絨瓢蟲飛來飛去，模擬阿飄，
彷彿空氣還沒燃燒就已經香氣四溢。
但這無非是幻覺：用鑰匙打開時，
花園比天堂還要熱，無人看管，
度假的神祇只留下一輛漏氣的自行車。
只要沿著伽馬射線走，我就會遇到
飛碟、仙人掌、鞦韆上的小蘿莉。
只有火雞總是笑呵呵，才不管
院子裡有多少螢火蟲冒充星星。
直到有一天，南瓜燈露出怪臉，
妖精們閃亮肚臍眼，我才醒悟：
原來世界早已是另一個。
那就在耳朵裡栽一朵紫羅蘭吧，
讓它找不到回地上的路，
只能一遍遍偷聽宇宙的回聲。
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