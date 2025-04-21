楊小濱／那年秋天，住在加州一個高能物理學家的別墅

聯合報／ 楊小濱

據說，矽谷不會撞上阿爾卑斯山。

主人在瑞士，寄來影子，

它像一片枯葉漂在游泳池水面上，

要花整個周末才能打撈。

我潛下水底去抓影子的影子，

又怕影子把我拉進另一個宇宙。

我回到客廳觀摩娃娃們格鬥，

毛絨瓢蟲飛來飛去，模擬阿飄，

彷彿空氣還沒燃燒就已經香氣四溢。

但這無非是幻覺：用鑰匙打開時，

花園比天堂還要熱，無人看管，

度假的神祇只留下一輛漏氣的自行車。

只要沿著伽馬射線走，我就會遇到

飛碟、仙人掌、鞦韆上的小蘿莉。

只有火雞總是笑呵呵，才不管

院子裡有多少螢火蟲冒充星星。

直到有一天，南瓜燈露出怪臉，

妖精們閃亮肚臍眼，我才醒悟：

原來世界早已是另一個。

那就在耳朵裡栽一朵紫羅蘭吧，

讓它找不到回地上的路，

只能一遍遍偷聽宇宙的回聲。


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

逛書店

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

迷走神經自我檢測與療癒聖經：為壓力與病痛找到解方！修復創傷、焦慮、憂鬱、自閉症、偏頭痛、呼吸障礙、胃食道逆流等病症的自救寶典

NT$ 599

【圖解】滾出千萬獲利的匯差投資法：冠軍分析師金牌獵人從零開始傳授「獨創活K線」，掌握交易時間週期，輕鬆賺匯差

NT$ 266

延伸閱讀

劉森堯／大宗教裁判官及其他──讀《卡拉馬助夫兄弟們》（4-1）

聯副／就算沒準備好也要上台

陳其豐／在流量時代寫作

楊小濱／那年秋天，住在加州一個高能物理學家的別墅

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。