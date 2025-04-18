楊智傑／生日，外婆在我額頭寫個「王」字

聯合報／ 楊智傑

我成了每晚吃肉的人

但現在我不再是一頭老虎了

我把它綁在裡頭


在需要時搖晃它，別緻的鈴鐺

小小，金色的虎，好安靜從黑暗走來


──人如何接受完全正確，但永遠反對他的東西？


首先是一隻手、一個眼睛

然後是一截斷面

一道肉沫


我的花紋被盜，但血色永存

我的吼叫

曾與我為敵，現在因過度的表達慾直接消失──


而我已經忘記當王的感覺了，一個人

逐漸活成兩頭老虎

像兩個相反請求，出現在一個祈使句裡


把我綁在深處

搖晃鐵鍊

一個使我完全正確，一個逼我永遠反對


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