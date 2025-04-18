楊智傑／生日，外婆在我額頭寫個「王」字
我成了每晚吃肉的人
但現在我不再是一頭老虎了
我把它綁在裡頭
在需要時搖晃它，別緻的鈴鐺
小小，金色的虎，好安靜從黑暗走來
──人如何接受完全正確，但永遠反對他的東西？
首先是一隻手、一個眼睛
然後是一截斷面
一道肉沫
我的花紋被盜，但血色永存
我的吼叫
曾與我為敵，現在因過度的表達慾直接消失──
而我已經忘記當王的感覺了，一個人
逐漸活成兩頭老虎
像兩個相反請求，出現在一個祈使句裡
把我綁在深處
搖晃鐵鍊
一個使我完全正確，一個逼我永遠反對
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