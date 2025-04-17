聯副／2025第22屆台積電青年學生文學獎 5╱20截止收件！

聯合報／ 聯副

星星出現那年

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內）

2.散文獎（2000-3000字）

3.新詩獎（限40行、600字以內）

●來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。即日起收件，至2025年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

●詳情請上：台積電青年學生文學獎臉書粉絲團：www.facebook.com/teenagerwrite

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聯副文訊 台積電文學獎

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