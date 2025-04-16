薛好薰／水之湄的故事

聯合報／ 薛好薰
水之湄的故事。（圖／薛好薰攝影）
水之湄的故事。（圖／薛好薰攝影）

湖中半島遠遠的兩個渺小人影、一隻狗，倒映在清澈的水鏡中，沿著岸邊緩慢移動。

兩人各自馱著背包，彷彿負重走過長遠的山之巔，如今來到了水之湄，旅程的故事沿著行走足跡逐步展開，一路延續，如今將情節寫在清澈的湖面，以教堂、枯樹、冰雪為背景。

終於來到半島的盡頭，暫作停歇，只見前者卸下沉重的背包，彎下腰似乎取出什麼。揣想他們是否要在湖畔鋪著毯子喝茶聊天，以熱情暖化四周的冷冽清寂？偌大的背包儘可以裝下一頓豪奢的雪地下午茶了。

待我拉近鏡頭一看，這才翻轉先前的想像：原以為是兩個人的故事，原來所背負的隱藏伏筆才是全文亮點。

女子從背袋中托著一個孩子的腋下，高高地舉起，帶他加入這寒峭的天地。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
剪影

逛書店

窮查理的普通常識（紀念典藏版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學

NT$ 350

帶人高手

NT$ 336

掌握主動權的Highlight面試法：沒有矚目的背景，也能脫穎而出

NT$ 300

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

延伸閱讀

幾米／空氣朋友

大王子／以歌編年

薛好薰／水之湄的故事

葉國居／花娘心

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。