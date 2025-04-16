薛好薰／水之湄的故事

湖中半島遠遠的兩個渺小人影、一隻狗，倒映在清澈的水鏡中，沿著岸邊緩慢移動。

兩人各自馱著背包，彷彿負重走過長遠的山之巔，如今來到了水之湄，旅程的故事沿著行走足跡逐步展開，一路延續，如今將情節寫在清澈的湖面，以教堂、枯樹、冰雪為背景。

終於來到半島的盡頭，暫作停歇，只見前者卸下沉重的背包，彎下腰似乎取出什麼。揣想他們是否要在湖畔鋪著毯子喝茶聊天，以熱情暖化四周的冷冽清寂？偌大的背包儘可以裝下一頓豪奢的雪地下午茶了。

待我拉近鏡頭一看，這才翻轉先前的想像：原以為是兩個人的故事，原來所背負的隱藏伏筆才是全文亮點。

女子從背袋中托著一個孩子的腋下，高高地舉起，帶他加入這寒峭的天地。