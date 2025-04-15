顏艾琳／歿後七日——記一個怪夢
末日提早降臨，
建築崩解，空氣中塵埃點點
眼前流動的沙塵畫
令亡者震撼這集體消逝的絕美
再不能以詩句記錄
繪畫與攝像亦來不及
一切都往滅度發生，
看著看著，我就死了
旁邊的人無法悲傷
就只剩幾個，呼吸很勉強
我們相視而笑
陰陽同界
毫無驚奇。
末日早已排定時程
人類在不久都會倒斃
但讓你中陰七天，
漂移去尋想見的軀體
去愛或鞭屍
讓你發洩生前情緒，
互為虐愛
直到彼此逐漸冷卻
才知道激情是多麼熱烈的事。
而屍體總是冷靜的，
在追殺過程中
你或我或他才知道
誰是真正愛過的人。
於是在夢中的末日
預言了一生最終時
竟在中陰得度
鬼完成了人的事。
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