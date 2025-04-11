陳義芝／辛棄疾，他不知道

聯合報／ 陳義芝

他決定不回頭了

有風聲在耳，飛沙在後

辛棄疾感到

一生的命運都繫在

一根馬鞭一隊奔馳的馬背

也繫在網罟般的卦象裡


隱隱望見空中那張面向南方的臉

彷彿聽見祖父的叮囑

越過分疆的大河，告別

他的幼年與青年

他，去尋找未卜的吉凶

不同身分的另一個我


看見群山如獸

向西奔走又向東回流

有的含著遠憂，有的夾帶新愁

當金國以火決勝

宋廷以霧圍堵

兵士向前，又不得不後退


辛棄疾知道自己為何棲遑

如古聖賢。但不知

人生如泥淖，宦海如刑場

知道醒著的意志是一把利劍

但不知，朝中爭鬥的塵埃

壓在身上竟變成五指山


徘徊於宿命的高牆下

東方西方都貼滿符咒

而北方，始終背對著他

在戰火滾動的野地

明月映照一攤攤血光

血光傳出斷續顫抖的馬嘶


像冬晚天空的孤雁辛棄疾

只能在夢中亡命地拍翅

當天明，寂寞地長歌

在夜裡，落魄地號啕

臉色愈來愈黯沉

包裹不住一陣疾咳


曾經的豪情不像晨光再現

萬卷的兵書都成空車拋棄

遷調的官職，其實是英雄絆馬索

他拄杖，痛飲辛辣的眼淚

驀然回到元宵燈節那夜

一人獨立，傾城的燈火闌珊


他回頭，對辛幼安說

──人生不如你所設想

轉頭又對辛稼軒說

──滿城風雨，黃菊究竟為誰開

他不知千年後的自己還活著

活在激越的詞情，斜陽的嘆息


後記：本詩為趨勢文學劇場《驀然回首──非常辛棄疾》（4/19-20於台北市政大樓親子劇場，4/25-26於中山大學逸仙館演出）而作。辛棄疾字幼安，別號稼軒居士。生在北方金國，二十三歲率起義軍南渡，投奔宋朝，胸懷軍事韜略，一心想完成恢復中原的大業，卻因「歸正人」的身分，不獲信任，在朝中時常遭人掣肘、阻撓，壯志難成，是一位典型的悲劇英雄。但他傳世六百多首詞，詞風雄奇剛健，兼有婉約嫵媚之美，是一位別開天地的大文學家。


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