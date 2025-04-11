陳義芝／辛棄疾，他不知道
他決定不回頭了
有風聲在耳，飛沙在後
辛棄疾感到
一生的命運都繫在
一根馬鞭一隊奔馳的馬背
也繫在網罟般的卦象裡
隱隱望見空中那張面向南方的臉
彷彿聽見祖父的叮囑
越過分疆的大河，告別
他的幼年與青年
他，去尋找未卜的吉凶
不同身分的另一個我
●
看見群山如獸
向西奔走又向東回流
有的含著遠憂，有的夾帶新愁
當金國以火決勝
宋廷以霧圍堵
兵士向前，又不得不後退
辛棄疾知道自己為何棲遑
如古聖賢。但不知
人生如泥淖，宦海如刑場
知道醒著的意志是一把利劍
但不知，朝中爭鬥的塵埃
壓在身上竟變成五指山
●
徘徊於宿命的高牆下
東方西方都貼滿符咒
而北方，始終背對著他
在戰火滾動的野地
明月映照一攤攤血光
血光傳出斷續顫抖的馬嘶
像冬晚天空的孤雁辛棄疾
只能在夢中亡命地拍翅
當天明，寂寞地長歌
在夜裡，落魄地號啕
臉色愈來愈黯沉
包裹不住一陣疾咳
●
曾經的豪情不像晨光再現
萬卷的兵書都成空車拋棄
遷調的官職，其實是英雄絆馬索
他拄杖，痛飲辛辣的眼淚
驀然回到元宵燈節那夜
一人獨立，傾城的燈火闌珊
他回頭，對辛幼安說
──人生不如你所設想
轉頭又對辛稼軒說
──滿城風雨，黃菊究竟為誰開
他不知千年後的自己還活著
活在激越的詞情，斜陽的嘆息
後記：本詩為趨勢文學劇場《驀然回首──非常辛棄疾》（4/19-20於台北市政大樓親子劇場，4/25-26於中山大學逸仙館演出）而作。辛棄疾字幼安，別號稼軒居士。生在北方金國，二十三歲率起義軍南渡，投奔宋朝，胸懷軍事韜略，一心想完成恢復中原的大業，卻因「歸正人」的身分，不獲信任，在朝中時常遭人掣肘、阻撓，壯志難成，是一位典型的悲劇英雄。但他傳世六百多首詞，詞風雄奇剛健，兼有婉約嫵媚之美，是一位別開天地的大文學家。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言