因為有人喊得這麼大聲

在全然的寂靜之中

我才知道原來

我在夢裡





就那麼幾分鐘的時間

未生下的孩子闖進我的夢裡

抱怨這個抱怨那個





未能照顧到最後的貓

雙眼噙滿淚水

在門口徘徊

而我就是無法起身

為牠開門





遠行的貓終於回來看我

牠開口說話了

我完全聽得懂

在夢中





逃命期間

躲藏於各種破敗骯髒的建築物裡

迷路途中

發覺這片開滿鮮花的山坡

曾經來過





對坐餐桌前的那人是誰

我為何在此異國他鄉

與之共度了一生





開了各式各樣有特色的小店

對著沒完沒了的奧客咆哮

終於哭著醒來時

我咬緊牙根

揮舞著拳頭





背負整片星空的獨角獸

大翅鯨噴出一座古城蜃影

每片葉子都在發光的千年古木

還原為電子

回到大霹靂最初的那三分鐘





孤獨若是足夠深

夢境若是足夠遠

世俗生活若是足夠

讓我流連





凜冬之夜

膀胱裡滿滿的尿

多麼溫暖

在夢裡找廁所



