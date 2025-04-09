聯副／舞台劇《水中之屋》建構家的寓言
台南人劇團製作、劇作家許正平以嘉義東石四股社區及其傍鄰的鰲鼓濕地作為創作原型的舞台劇《水中之屋》，描述一個近乎遺世獨立的偏鄉村落，關於人口外移、產業沒落、自然災害與歷史變遷，以及居民自我認同等種種命題，並以新文本魔幻寫實手法，建構一則關於家的失落與重建的寓言故事。《水中之屋》由呂柏伸執導，將於4月12日至27日在水源劇場（台北市羅斯福路四段92號10樓）演出，詳情請見：https://www.opentix.life/event/1879415754612596737。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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