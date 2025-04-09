一靈／颱風夜裡的父親
晚景沉浮於酒
泅泳於醉夢與現實
駕鶴多年他變身化成我
兒時記憶裡英姿颯颯的樣子
颱風夜來歸
鬼呼神號中他點燭
召喚家人圍圈降靈
深歌於搖曳火影
說著故事直到電來
直到眾人或就這樣入睡
總歡樂總溫暖
彷彿窗外是失明密林
我們對動感的篝火圍坐
烘烤時間將生命動靜薪傳
童稚的我說：「好愛颱風假。」
「掌嘴。」他突然父親起來
一下回到戒嚴群山
那些年他出逃投入救國團
總背對著他望子成龍的父親哪
是我那自認一事無成的父親啊
城市裡流離而青春在山林
綽號是山猴朋友是羌、鹿與鷹
閒雲與游魚
救贖是前行便可登頂的路
浮木作杖是他新成的家庭
他拖著家庭在酒精裡游泳
有時又將賭博當成酒精
昏沉不時失語對話他的父親
低頭悔懺清醒後又舉頭對我
說：「你知道山裡的人生活多苦？」
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